台灣企業擅於自我標榜ESG（環境、社會、治理）的表現，從國際信評機構的觀察來看，是否如此？

全球三大評等機構之一的標普全球評級，2021年10月出版《信用評等中的環境、社會、治理（ESG）原則方法論》，台灣子公司中華信用評等公司7日發布《ESG信用指標報告書：台灣企業》，為台灣受評企業首度依照標普ESG標準，接受全方位的審視與比較。

初步結果顯示，受評台灣企業的環境風險高於全球平均水準。中華信評企業評等部首席分析師許智清表示，因為台灣產業結構偏向能源密集型製造業與運輸業，累積工業排放容易外溢成為環境風險；再進一步看，可以發現台灣企業面臨較高的氣候變遷風險、廢棄物與污染風險。

中華信評說明，ESG因素通常涉及企業自身與自然、社會環境，以及公司治理品質之間的相互影響，「並非所有ESG因素，都會對信用品質與評等產生重大影響」。

中華信評據此，把ESG信用因素的定義，聚焦在能夠對受評實體或所發行之債券「產生顯著信用影響」；同時，中華信評要能充分看出、且有把握將其納入信用評等分析當中。

經過這次的審視，中華信評表示，未來計畫在發行體評等報告時，就納入ESG信用指標、並進行更新，作為對現有信用評等分析和評等監視的補充。