上海防疫、抗疫亂象頻生，上海市紀委監委今天（7日）通報2起疫情防控不力典型問題，對黨籍幹部予以懲處。

案例一、上海機場集團下屬虹橋公司消防急救保障部原黨委副書記、總經理李水飛在疫情防控中不擔當、不作為問題。李水飛在3月24日緊急轉送一名機場委外單位新冠肺炎核酸檢測陽性員工過程中，消極推諉、缺乏擔當，導致轉運進程遲滯，造成不良影響，被撤銷黨內職務和行政職務。

案例二、黃浦區精神衛生中心黨支部副書記、院長周寶國在疫情防控工作中管理不嚴、處置不力問題。周寶國在疫情防控工作中未正確履職，導致該中心浦東分中心多名病人、員工感染，造成不良影響，被免去黨內職務和行政職務，接受進一步調查處理。

上海市紀委監委指出，當前，上海市疫情防控形勢嚴峻複雜，正處於與時間賽跑、與病毒較量的關鍵時期。各級黨組織和黨員幹部要進一步統一思想、全力以赴，以更堅決的態度、更徹底的措施、更迅速的行動，把習近平總書記重要指示精神貫徹好，按照孫春蘭副總理在上海調研疫情防控工作時提出的要求，全力投身這場嚴肅的抗疫鬥爭，增強刻不容緩的緊迫感，強化雷厲風行的執行力，提升堅決落實的責任心，堅決打贏疫情防控這場大仗硬仗。