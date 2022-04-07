忠泰集團今年邁進35周年，忠泰集團董事長李忠義、副董事長李彥良父子檔7日同台宣布「明日願景」射五箭，包括以忠泰、義泰建設雙品牌策略發展目前火熱的商辦市場，以及首度跨過濁水溪攜手南台灣大崗山高爾夫球場造鎮計畫、第一個跨足零售商場的大直NOKE預計今年12月登場，六月率先端出大師安藤忠雄展暖身，據李彥良指出，涵蓋造鎮、商辦、商場等開發案，總量體超過300億元。

李彥良指出，集團下一個35年將著重於建築開發、生活、文化等三大經營系統，所以以忠泰、義泰雙品牌策略實現，其中忠泰建設專注於土地開發、跨足領域涵蓋住宅、商辦、零售空間、文化場域以及新型態社區，而義泰建設則著力於策展式精品住宅，像是近期火速完售的「義泰吾境」就是透過策展概念達成秒殺完銷。

此外，今年商辦主軸以全面開發頂級商辦市場，聯手安藤忠雄就有大直、南港案，MVRDV也有高達2800坪基地開發，位於民生東路商辦則有隈研吾操刀，預計2024年前將有四座大師級商辦建築興建，基地占地超過6200坪提供5.6萬坪頂級商辦空間，可吸引逾萬人上班族進族。

而昨天最受矚目的還是忠泰宣佈首個大型造鎮項目，攜手大崗山球場別墅區開發案，占地高達30公頃；李彥良說，與大崗山合作評估2年半最後敲定，並邀來大崗山擁有者長山育樂董事長卓忠吉與忠泰董事長李忠義進行簽約儀式，李彥良強調，目前還未估出斥資額，但以現在原物料高漲，這個十年造鎮大案涵蓋球場、別墅、旅館俱樂部等估計開發期至6－8年，戶數約600，全產品分一、二期進行。

至於近期業界最關注的大直NOKE忠泰樂生活商場，因全球通膨、加上缺工缺料延宕二個季度，原預計今年第一季底登場的NOKE在12月正式登場，李彥良強調，不是蓋好商場賣東西而已，而是以新型態商場面世，其中差異化自營、策展零售與體驗型內容、藝文設計等四大面向是與現今各大百貨商場最大區隔，也是關鍵優勢，像是忠泰經營多年的MOT明年聚落將以自營商品大開店中店，此外日本蔦屋書店更兼具「忠泰味」，也就是強調藝文設計的蔦屋書店，商場三樓還將設策展零售空間，體驗零售則涵蓋台北首個室內高爾夫俱樂部等。