針對母親節，煙波飯店集團旗下之新竹湖濱館以館內濃厚歐洲風情為發想，於即日起至5月8日，推出兩款六吋母親節蛋糕，「果漾莊園」880元、「可可夫人」1,080元，標榜以「歐式精品風」為題，製作外觀簡約、口感輕奢的甜點犒賞媽咪，此外，煙度集團旗下全館飯店同步推出「濃情真馨五月情，煙波寵愛女王節」主打母親節獨門菜單，並於新竹湖濱館、新竹都會館及台南館特別規劃「寵愛媽咪」節慶餐飲活動，讓宴席有更多選擇，與媽媽度過難忘又溫馨的母親節。

由新竹湖濱館－西點房團隊打造的兩款六吋母親節蛋糕，皆以此主題發想設計。售價880元的「果漾莊園」以活潑橙黃色亮相，蛋糕主體內餡使用嚴選進口乳酪拌入黃檸檬汁製作，醇厚乳香及細緻酸甜碰撞後飄出的是一縷清爽，外層則以全手工細熬的新鮮百香果餡包覆，底層再襯上硬脆的餅乾派皮提升口感，最後將新鮮草莓妝點頂部，整體嘗起來綿密化口、幸福感超濃。

「可可夫人」售價1,080元，由三種不同風味巧克力鋪墊夾層組成，工夫藏在交疊搭配時，能釋出不同巧克力特性讓口味層次昇華：先將代表夏日氣息的荔枝布蕾與芒果果凍，夾入有獨特酸味香氣的曼哥羅巧克力蛋糕體及低甜度的司普蜜黑巧克力慕斯中，前味溫潤香濃、後味酸甜爽口，接下來則選用甜香濃郁的法芙娜巧克力在最外層打造簡約奢華的鏡面效果，最後在正上方灑下金箔粉營造浩瀚神祕的銀河感，層層工序造就工藝雕琢般的高貴口感，令人愛不釋口。

煙波母親節蛋糕於即日起至5月8日開放預訂，取貨日為2022年4月30日、5月1日、5月7日及5月8日，商品為限量販售，提醒民眾及早預定以免向隅。

為歡慶母親節，煙波飯店集團旗下各館飯店同步推出「濃情真馨五月情，煙波寵愛女王節」母親節餐飲活動，其中特規畫「寵愛媽咪」餐飲活動日，凡於2022年4月30日、5月1日、5月7日及5月8日至「新竹湖濱館」並於館內餐廳消費3,000元，即可以優惠價599元加購六吋母親節蛋糕「果漾莊園」、799元加購「可可夫人」，讓節慶宴席鹹甜具備、有滋有味！「新竹都會館」則是於活動日消費指定套餐即能升級雙饗餐，來場豐富的溫馨盛宴！「台南館」自4月29日至5月31日推出隱糧義式餐館母親節套餐，並釋出甜甜早鳥優惠，凡於4月25日前預訂者，用餐當日即贈送「虎禮呷甜甜」手工松露巧克力乙盒。