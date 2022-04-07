台灣時裝品牌 WEAVISM織本主義，近期與新創品牌 AILMOS GOLF 聯手打入高球界，該系列布料由織本主義開發、設計，融入 AILMOS GOLF品牌創辦人對高爾夫球裝的見解，從賽博龐克出發，以黑、白、低彩度配色製作高球服飾。而adidas Golf 則反其道爾行，此次更與高爾夫球品牌VICE GOLF共同合作打造全新STAN SMITH X VICE GOLF聯名系列，以鮮明獨特的靈感，讓高球鞋擁有令人眼睛為之一亮的外型。

WEAVISM織本主義 X AILMOS GOLF ，以低彩度打造潮流高球裝。（WEAVISM織本主義提供）

WEAVISM織本主義 攜手AILMOS GOLF 打入高球界，AILMOS Shot to the moon 1號 Polo衫，3280元。（WEAVISM織本主義提供）

WEAVISM織本主義與AILMOS GOLF合作的高球裝，均選用具吸濕快乾、高彈性的布料製成，上身使用特殊水溶紗以及回收聚酯纖維織造polo衫，下身則運用T400Coolmax布料製成，設計方面針對高球場上需求，在口袋後方加入tee插槽，並設置雙層口袋，排除高球體驗時需要放置過多小東西於口袋內造成混亂的困擾，同時全面使用高反光性的印花，無論清晨還是晚上打球都很安全。

STAN SMITH X VICE GOLF聯名鞋款(太陽紅) ，4490元 。（adidas Golf 提供）

STAN SMITH X VICE GOLF聯名鞋款(亮白) ，4490元。（adidas Golf 提供）

全新STAN SMITH X VICE GOLF聯名鞋款，與adidas Golf去年首次推出的STAN SMITH高球鞋採用相同鞋型，並搭載adiwear橡膠無釘大底提供抓地力，同時在中底與鞋身處作特殊加強，以提供球友足夠的橫向穩定度性能，另此次聯名鞋款的最大亮點在於，鞋面配色上以VICE GOLF最大膽活潑且兼具優異高性能的高爾夫球顏色為靈感，為STAN SMITH鞋款彩繪上更搶眼的時尚造型。