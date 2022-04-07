雙方就中美關係和共同關心的國際和地區問題深入交換了意見。（陸外交部官網）

據陸外交部官網今天（7日）消息，陸外交部副部長謝鋒昨天（6日）會見美國新任駐華大使伯恩斯。雙方就中美關係和共同關心的國際和地區問題深入交換了意見。

從官網照片來看，雙方人馬在會議室裡開會，但是交換了什麼意見，官網並沒有透露隻字片語。

此前，伯恩斯大使於4月2日向陸外交部禮賓司遞交了國書副本。