陸外交部副部長謝鋒會見美新任駐華大使伯恩斯 照片曝光 19:422022/04/07 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸外交部副部長謝鋒昨會見美國新任駐華大使伯恩斯。（陸外交部官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙方就中美關係和共同關心的國際和地區問題深入交換了意見。（陸外交部官網） 據陸外交部官網今天（7日）消息，陸外交部副部長謝鋒昨天（6日）會見美國新任駐華大使伯恩斯。雙方就中美關係和共同關心的國際和地區問題深入交換了意見。 從官網照片來看，雙方人馬在會議室裡開會，但是交換了什麼意見，官網並沒有透露隻字片語。 此前，伯恩斯大使於4月2日向陸外交部禮賓司遞交了國書副本。 東協4國外長31日起先後訪陸 陸外交部：體現雙方親密友好 王毅與歐盟外交代表視訊會晤 歐盟：堅持一個中國政策 #伯恩斯 #中國外交部 #官網 #副部長 #謝鋒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東方航空737客機墜毀 官網頁面轉為黑白 17:272022/03/21 兩岸 陸外交部樂玉成：美方要將拜登的積極表態落到實處 15:212022/03/19 兩岸 人行貨幣政策委員會換新血 04:102022/03/30 全球財經 陸提供棉被防潮墊 烏克蘭副總理：我們要武器 11:132022/03/20 國際 陸副外長批西方對俄制裁「離譜」連貓、樹也遭殃 18:542022/03/19 兩岸 王毅：投棄權票是負責 不應強迫選邊站 04:102022/03/21 話題觀察 第三次阿富汗鄰國外長會 七國發表聯合聲明包含五大領域 03:222022/04/01 兩岸 陸前司法部長被「雙開」 官方通報罕揭眾多細節 14:022022/04/01 兩岸 尋找同溫層 習近平先與斐柬元首通話 04:102022/03/20 焦點新聞 習拜交鋒 秦剛接力會美副卿雪蔓 04:102022/03/20 焦點新聞 中菲外長會談 王毅： 將南海建設為和平合作之海 07:562022/04/04 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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