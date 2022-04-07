美國通膨加劇，聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）釋出超鷹派訊號，預告升息幅度可能拉高，市場預料未來Fed或將採更激進的緊縮措施。德意志銀行經濟學家日前示警，已經不再指望Fed能夠讓經濟軟著陸，反之，「我們預期更激進的緊縮貨幣政策，將使美國經濟陷入衰退」。

CNN報導，通膨比預期來的更加強烈，以近40年來破紀錄的增幅不斷攀升，迫使Fed不得不加快升息進程與幅度；德意志銀行首席美國經濟學家Matthew Luzzetti將通膨高漲的部份原因，歸咎於俄烏戰火，這場戰爭使能源和食品價格急速上漲，「很明顯的是，只有透過緊縮貨幣政策，才能夠穩定物價波動」。

Fed決策最關注的通膨指標，2月PCE物價指數年增6.4%，高於前值修正後的6.1%，續創40年來最大增幅；而扣除能源、食品價格等波動較大的核心PCE物價指數年增5.4%，同創近40年來最大增幅，顯見通膨不僅不見降溫，且日漸高漲。

Fed理事布蘭納德（Lael Brainard）日前暗示Fed將採取更激進的緊縮貨幣政策，為抑制通膨，除了持續積極升息外，最快在5月就會開始「迅速」縮減資產負債表。

德意志銀行稱，衰退的時間點和規模仍有很大的不確定性，該投行預計經濟將於2023年第四季到2024年第一季出現萎縮，然後失業率將於2024年超過5%的高峰，之後緩慢回落，同時通膨率也同步下降，直至Fed所訂的2%目標。