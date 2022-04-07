自從俄軍撤出烏克蘭首都基輔附近城鎮，傳出不少人神共憤的恐怖故事，屠殺、強暴、施虐百姓，當地愈來愈多婦女、女孩控訴自己如何遭受俄士兵性暴力對待，其中不乏持槍威脅輪姦、當著孩童面前性侵等等，非政府組織已經著手給予協助，為受害者提供心理、醫療諮詢服務。近期，烏城市伊萬科夫（Ivankiv）當地傳出一對未成年姊妹遭俄軍強暴，鎮上開始出現女孩子剪去長髮，以降低個人魅力的現象。

早前烏克蘭攝影師帕林查克（Mikhail Palinchak）於基輔周圍拍下一張「一男三女疊屍照」震撼國際，據悉毯子底下覆蓋的是3名婦女裸體的焦屍，英國《衛報》（The Guardian）報導，這張照片足以證明俄軍殘暴行徑正血淋淋上演。

《每日郵報》(Daily Mail Online)昨日(6)報導，基輔以北81公里處城鎮伊萬科夫遭俄軍入侵後對當地女孩子進行性暴力，副市長貝沙斯塔納(Maryna Beschastna)接受採訪時表示，該區被佔領長達35天，當時一對分別為15和16歲的少女被俄軍發現躲在地下防空洞避難，他們便固定女孩們的頭髮接著輪流性侵。貝沙斯塔納難掩不捨情緒說:「你可以看到鎮上女孩子開始剪去長髮來降低自己的吸引力…」

Warning: Contains distressing images



The relief of those who had endured 35 days of Russian occupation was obvious in Ivankiv - but it is only when you hear what they have gone through that you can understand their trauma, @danriversitv reportshttps://t.co/6loFbbBwiB pic.twitter.com/OoNc9JWH7e — ITV News (@itvnews) April 6, 2022

對於種種暴行指控，俄羅斯當局矢口否認，更稱外媒記錄下的照片根本是「假新聞」，論時間順序或是圖像真實性都是後製手法合成的。有圖有真相之外，遭襲擊小鎮的居民也站出來指控，他們親眼看到俄軍如何殺害身邊的人。