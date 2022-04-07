自從俄軍撤出烏克蘭首都基輔附近城鎮，傳出不少人神共憤的恐怖故事，屠殺、強暴、施虐百姓，當地愈來愈多婦女、女孩控訴自己如何遭受俄士兵性暴力對待，其中不乏持槍威脅輪姦、當著孩童面前性侵等等，非政府組織已經著手給予協助，為受害者提供心理、醫療諮詢服務。近期，烏城市伊萬科夫（Ivankiv）當地傳出一對未成年姊妹遭俄軍強暴，鎮上開始出現女孩子剪去長髮，以降低個人魅力的現象。
早前烏克蘭攝影師帕林查克（Mikhail Palinchak）於基輔周圍拍下一張「一男三女疊屍照」震撼國際，據悉毯子底下覆蓋的是3名婦女裸體的焦屍，英國《衛報》（The Guardian）報導，這張照片足以證明俄軍殘暴行徑正血淋淋上演。
《每日郵報》(Daily Mail Online)昨日(6)報導，基輔以北81公里處城鎮伊萬科夫遭俄軍入侵後對當地女孩子進行性暴力，副市長貝沙斯塔納(Maryna Beschastna)接受採訪時表示，該區被佔領長達35天，當時一對分別為15和16歲的少女被俄軍發現躲在地下防空洞避難，他們便固定女孩們的頭髮接著輪流性侵。貝沙斯塔納難掩不捨情緒說:「你可以看到鎮上女孩子開始剪去長髮來降低自己的吸引力…」
對於種種暴行指控，俄羅斯當局矢口否認，更稱外媒記錄下的照片根本是「假新聞」，論時間順序或是圖像真實性都是後製手法合成的。有圖有真相之外，遭襲擊小鎮的居民也站出來指控，他們親眼看到俄軍如何殺害身邊的人。
文章來源：Russian troops 'raped two sisters aged 15 and 16 in occupied village where women resorted to cutting off their hair to 'be less attractive' to Putin's soldiers'
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