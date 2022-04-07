自從俄軍撤出烏克蘭首都基輔附近城鎮，傳出不少人神共憤的恐怖故事，屠殺、強暴、施虐百姓，當地愈來愈多婦女、女孩控訴自己如何遭受俄士兵性暴力對待，其中不乏持槍威脅輪姦、當著孩童面前性侵等等，非政府組織已經著手給予協助，為受害者提供心理、醫療諮詢服務。近期，烏城市伊萬科夫（Ivankiv）當地傳出一對未成年姊妹遭俄軍強暴，鎮上開始出現女孩子剪去長髮，以降低個人魅力的現象。

早前烏克蘭攝影師帕林查克（Mikhail Palinchak）於基輔周圍拍下一張「一男三女疊屍照」震撼國際，據悉毯子底下覆蓋的是3名婦女裸體的焦屍，英國《衛報》（The Guardian）報導，這張照片足以證明俄軍殘暴行徑正血淋淋上演。

《每日郵報》(Daily Mail Online)昨日(6)報導，基輔以北81公里處城鎮伊萬科夫遭俄軍入侵後對當地女孩子進行性暴力，副市長貝沙斯塔納(Maryna Beschastna)接受採訪時表示，該區被佔領長達35天，當時一對分別為15和16歲的少女被俄軍發現躲在地下防空洞避難，他們便固定女孩們的頭髮接著輪流性侵。貝沙斯塔納難掩不捨情緒說:「你可以看到鎮上女孩子開始剪去長髮來降低自己的吸引力…」

對於種種暴行指控，俄羅斯當局矢口否認，更稱外媒記錄下的照片根本是「假新聞」，論時間順序或是圖像真實性都是後製手法合成的。有圖有真相之外，遭襲擊小鎮的居民也站出來指控，他們親眼看到俄軍如何殺害身邊的人。

文章來源：Russian troops 'raped two sisters aged 15 and 16 in occupied village where women resorted to cutting off their hair to 'be less attractive' to Putin's soldiers'
俄軍「10人疊屍」慘況嚇人 戰利品驚見女用內衣網喊：有夠可悲
「杜拜裸女群」21歲辣妹心繫烏東家園 痛揭父母暴致命氣體慘況

一張烏克蘭2歲女童裸背照太震撼 「父母手書」惹哭2萬人

#伊萬科夫 #俄軍 #15歲 #16歲 #性侵