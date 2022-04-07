歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell）在歐洲議會報告歐中峰會成果時指出，中國只想講自己的話，既不想談烏克蘭，也不願意討論人權等議題，只想討論正面的話題，雙方沒有達成共識，這次歐中峰會根本就是一場「聾人對話」。

據《德國之聲》報導，俄羅斯入侵烏克蘭造成的嚴重傷亡不斷曝光，歐美各方也加重對俄羅斯的制裁，但中國仍然不動如山，不管外界怎麼關切，中國仍繼續強調「促和勸談」。

博雷利表示，雖然因為政治因素無法直接點名，但北京很清楚侵略者是誰。他說：「中國不能假裝是一個大國，但當涉及到一個明顯讓它不舒服的衝突時，卻閉上眼睛或捂上耳朵。」

他強調，歐盟呼籲中國向俄羅斯施加影響力，支持人道走廊並立即止戰。他說，任何支持俄羅斯軍方，或協助俄方繞過制裁的行為都會嚴重損壞歐中關係。

歐盟委員會主席馮德萊恩在週五的峰會結束後對媒體表示，歐盟對中方提出了警告，希望中國即使不支持歐盟的制裁行動，也至少不要對其加以破壞。不過這樣的喊話顯然並未得到北京方面的回應。習近平表示「希望歐方形成自主的對華認知，奉行自主的對華政策」，實則暗示歐盟的對華政策應擺脫美國的影響。

博雷利強調：「我們譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，支持這個國家的主權和民主，並不是因為我們盲目追隨美國，就像有時中國所指涉的那樣，而是因為這是我們的立場。」

博雷利告訴歐洲議會，中方重申「希望看到和平」，聲稱自己是「和平的民族，不侵略別人，要求緩和局勢」，但避免具體承諾或避免對俄羅斯任何形式的譴責。他表示，雙方雖然有歧見，但至少在避免使用化武和大規模毀滅性武器這些「紅線」上應該要有共識。

報導說，在烏克蘭問題上，歐盟與中國的基本立場顯然相距甚遠，以至於峰會結束之後雙方並未像以往那樣發佈聯合聲明與共同舉行新聞發佈會。

中國駐聯合國代表張軍在聯合國安理會有關烏克蘭局勢討論上，再次強調推動烏克蘭局勢降級，儘早停火止戰。「在烏克蘭問題上，中方不謀求地緣政治私利，沒有隔岸觀火心態，更不會做火上澆油的事情。」中國外長王毅在與與烏克蘭外長庫列巴通電話時也說，「中國在烏克蘭問題上的基本態度就是勸和促談」，「戰事總會結束，關鍵是如何痛定思痛，維護好歐洲的持久安全。」