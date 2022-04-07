受到煤炭價格上漲，以及運費等其他成本增加，亞泥（1102）持股67.7％、在香港掛牌的亞泥中國（0743.HK），2021年獲利17.68億元人民幣，比2020年減少33.74％。

2021年，亞泥中國的營收117.58億元人民幣，年增9％。

由於今年中國大陸的煤炭價格仍在高檔，且，受到疫情影響，部分城市封城。加上房地產市場還處於恢復期。市場認為，在水泥產業景氣低迷下，亞泥中國今年上半年的營運仍處於探底。