亞泥中國2021年獲利衰退33.74％ 19:432022/04/07 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到煤炭價格上漲，以及運費等其他成本增加，亞泥（1102）持股67.7％、在香港掛牌的亞泥中國（0743.HK），2021年獲利17.68億元人民幣，比2020年減少33.74％。 2021年，亞泥中國的營收117.58億元人民幣，年增9％。 由於今年中國大陸的煤炭價格仍在高檔，且，受到疫情影響，部分城市封城。加上房地產市場還處於恢復期。市場認為，在水泥產業景氣低迷下，亞泥中國今年上半年的營運仍處於探底。 巴西央行外儲增加人民幣 去年占比大幅提升至4.99％ 3月人民幣／盧布成交量急縮 創10個月新低 #亞泥 #亞泥中國 #人民幣 #獲利衰退 #價格上漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中美利差縮小 外銀：將反映在人民幣匯率 19:372022/04/05 財經 中美利差一度跌破20BP罕見低位 人民幣資產吸引力下滑 12:352022/04/07 兩岸 雷倩：俄烏衝突後 美元絕對霸權會逐漸弱化 10:102022/04/03 財經 人民幣中間價跌290個基點 叩關6.38 12:232022/04/06 財經 水泥廠今年營運將呈「台灣熱、大陸冷」 19:022022/04/06 財經 全球外匯儲備占比 人民幣創高 04:102022/04/02 全球財經 澳盛：人民幣有機會升級為油元 04:102022/04/07 財經要聞 人行新增天津等13市 為數位人民幣試點地區 22:572022/04/02 財經 中美利差大幅收斂 專家：人民幣單邊貶值可能性不大 10:012022/04/06 兩岸 大陸廣推數位人民幣 試點地區再增11城 11:142022/04/03 兩岸 工商社論》從俄烏戰事看人民幣發展方向 04:102022/04/02 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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