英倫品牌捷豹路虎（Jaguar Land Rover）突破缺車逆境，熱銷車款Defender適時大量到港交車，今年首季締造新車銷售年增64％的佳績，其中3月業績一口氣較去年同期大增144％，更創下捷豹路虎台灣分公司成立以來單月新高紀錄。

台灣捷豹路虎指出，從2019年起大舉投入全台通路擴張、升級計畫，已在台中、雙北市建立三座旗艦級據點，對於品牌能見度與銷售業績提升的效益，陸續顯現，今年第一季伴隨熱銷運動休旅車Defender大批量到港交車，締造單季業績年增64％的佳績，尤其3月業績年增率更高達144％，寫下台灣捷豹路虎成立以來單月新車銷售新高紀錄，Defender車系3月也創下243輛掛牌的單月新高紀錄。

今年台灣捷豹路虎加速執行通路擴張升級計畫，重心放到中南部市場，年內將有台南、台中與高雄等三座旗艦據點開幕，完成全台主要都會區的布局，展現耕耘台灣豪華車市場的決心。

其中斥資12億元打造，規模號稱亞太最大的 頂泰台南旗艦展示暨服務中心7日開幕，位於台南永康區，占地1,470坪，為地下一層、地上三層的建築，總建坪達到3,880坪，除可同時擺放多達32輛車的新車、認證中古車展示空間外，維修部門還提供集美容、鈑噴、鍍膜等一站式服務，並設置電動車專屬維修工位，與多達13座的充電樁，積極拓展南台灣豪華車市場。