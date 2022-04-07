針對溫馨五月母親節，世貿國際會館5月1日至5月31日推出澎湃「寵愛媽咪母親節饗宴」，六人桌菜6,888元+10％、十人桌菜10,888元+10％，除了主廚經典手工菜色外，更以餐廳招牌明爐烤鴨納入菜單呈獻，4月30日前早鳥預訂並全額付款即贈送天成文旅-寵愛媽咪套組，母親節帶辛勞的媽媽遠離廚房，享用美味烤鴨與精緻桌菜犒賞媽咪。

「寵愛媽咪母親節饗宴」由天成飯店集團中餐行政總主廚王書年帶領主廚團隊獻藝，十道美味菜餚包括：運迎賓開味集」匯集水晶蔥油雞、胡麻秋葵、蜜汁叉燒、蒜香蘿蔔糕與涼拌海蜇五種不同料理方式的前菜兼具鮮甜馨香等風味。另外還有彈牙脆口的「酒釀乾燒鮮大蝦」、油潤開胃「福壽玉筍大封肉」、作工講究的「五福臘味香米糕」、鮮嫩細緻的「玉露古法鮮石斑」、清爽營養的「珍珠紅寶翠鮮蔬」等佳餚，甜點「莓果大理石乳酪」、與水果「四季時鮮水果盤」，豐盛多元的風味，母親節闔家聚餐格外豐盛飽足。

招牌明爐烤鴨選用遠近馳名的宜蘭櫻桃鴨，採掛爐烘烤的方式呈現出外油亮酥、肉質細緻的好滋味，搭配手工特製餅皮，佐以甜麵醬夾上青蔥與小黃瓜，鴨香蔥脆皮彈牙。一鴨兩吃的做法，另外包含主廚精心呈現的芋頭鴨絲米粉湯，先以鴨油爆香香菇、紅蔥頭，搭配新鮮白菜、芋頭及筍片，再以櫻桃鴨骨熬製高湯加入切絲鴨胸肉慢火燉煮，最後加入正宗新竹米粉，撒上芹菜末提味、湯頭鮮甜。

早鳥獨家贈送的「天成文旅－寵愛媽咪套組」，結合集團資源遴選飯店超人氣備品。天成文旅橄欖精油洗髮沐浴凝露結合臉部、沐浴與髮浴三效合一的特性，自推出以來深受消費者喜愛，淡雅的橄欖清香讓沐浴時光十分放鬆，美好的星級享受在家輕鬆擁有，清爽的清香蘆薈舒緩面膜則是天成文旅的新商品，溫和又保濕的特性是基礎保養的必備。世貿國際會館推母親節饗宴搭配星級質感備品套組，希望帶給媽媽一個難忘的母親節。