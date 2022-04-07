漢堡王限時14天，再推8款漢堡、餐點與飲品買一送一優惠，餐餐吃最高現省600元。4月8日至4月21日，經典小華堡雙堡價95元、8塊雞塊只要45元、大杯百事可樂兩杯40元，開工快揪團吃堡享超值優惠，爽吃火烤美味再省荷包。

漢堡王超狂限時加碼優惠，4款熱銷人氣漢堡買一送一只要79元起，包含經典脆雞堡、經典小華堡、花生牛肉培根堡、黃金起司雙豬培根堡等，搭配點心與飲品買一送一只要40元起，包括4塊雞塊、大份洋蔥圈、大份薯與大杯百事可樂等。

漢堡王表示，只要於4月8日至21日前，到漢堡王官方Facebook粉絲團與指定貼文互動，便可獲得優惠券。消費者可於自助點餐機、臨櫃、線上消費結帳時使用，享加碼買一送一8款組合優惠，每個品項單筆訂單限購買2份

漢堡王提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東、桃園中華、台南永康、台中太平、高雄楠梓等火烤專賣店不提供，請以門市實際供應為主。