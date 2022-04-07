天氣漸暖，民眾服裝漸漸換季，當然包款也必須換上春裝才能美美出行，台灣包款品牌My Story and I 近期與澎湖水族館推出品牌首個重磅IP聯名新品，以當地文物結合水族館的人氣海洋生物推出限定版「海洋之心」系列，且系列商品每賣出一件捐贈2%購買金額給支持海洋保育的公益機構。而PLAYBOY今年春天則推出「Cocoa latte可可拿鐵」系列，色調不僅舒適溫暖，且凸顯甜美優雅氣質。
My Story and I在澎湖水族館邁入三周年之際，以「錘頭鯊」及「小丑魚」為形象主題的系列商品，而品牌也運用擅長的皮革刺繡製作「海洋之心」系列，包款上以海藍色皮革為底，搭配魚鰭缺角的錘頭鯊表達鯊魚遭活捕割鰭的現象，而「小丑魚」的造型則設計似「卡通尼莫」的可愛形象，象徵因電影熱賣引發飼養潮所帶來的生態影響，盼能結合設計向大眾傳達環保理念。
而PLAYBOY則以近期經典「老花」圖騰為主軸，本次品牌運用小圓點與兔頭翻轉的規律排列手法，搭配奶油白與可可咖雙色飾皮，打造時尚不單調的老花圖騰，而全系列共推出7個大小包款、5個小件皮夾款，其中包含近期相當熱門的肩背包、肩背托特、馬鞍翻蓋斜背包等，盼能滿足消費者各式各樣的需求。
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