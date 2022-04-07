財政部7日於高雄展覽館舉行「第19屆民間參與公共建設金擘獎頒獎典禮」這也是財政部首度移師高雄舉辦金擘獎頒獎典禮。

行政院秘書長李孟諺致詞時表示，公共建設是經濟成長的火車頭，需要政府與民間共同努力，促參成功案件提供更優質的公共服務並提高民眾生活的便利性，例如台南智慧停車促參案，利用智慧停車柱提供多元的繳費服務，運用通訊科技將停車格資訊、導航等服務連結至APP，讓使用者掌握停車格位的使用周轉情形，同時提升管理者的交通管理效能。

財長蘇建榮致詞時也指出，本次金擘獎首次移師高雄舉行，除了要恭喜高雄在地團隊獲獎外，也是特別鼓勵南部地區優質促參案件積極參與。

依照財政部統計，嘉義以南的促參案件（包含中央及地方政府主辦機關）民間投資金額占全台投資總額比率正逐年提高，投資機會幾乎達二分之一，且2022年全國有128件促參案將招商，商機上看2,128億元。

本屆財政部促參司舉辦的金擘獎共21件脫穎而出獲獎，包括民間團隊獎12件及政府團隊獎9件，包括民間團隊特優獎得主祺峰休閒事業有限公司、優等獎得主全聯善美、政府團隊優等獎得主高雄市政府衛生局分享辦理歷程、心得及經驗交流，讓更多公共建設主辦機關或民間團隊從中學習，複製成功經驗。