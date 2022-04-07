歡慶母親節，台北遠東香格里拉推出食宿孝親方案搶母親節商機。The Cake Room特別推出兩款母親節限定蛋糕「舞蝶玫瑰園」和「冰紛莓一刻」，粉嫩玫瑰花瓣造型蛋糕及沁涼酸甜的冰淇淋蛋糕，4月18日前預訂母親節蛋糕享85折優惠，館內各餐廳亦將於5月7日至8日獻上母親節限定美饌，另有廣受好評的「週末豪．享．玩俱樂部」住房專案，帶著媽咪來體驗豐富多樣的課程，如提拉米蘇DIY、自製義大利麵、中華料理、琴酒蠟燭等，陪媽咪度假還可以一起享受邊玩邊學的樂趣，趁佳節寵愛母親。

台北遠東香格里拉飯店1樓的The Cake Room即日起推出兩款母親節限定蛋糕歡慶佳節，「舞蝶玫瑰園」黑莓香草起司蛋糕(7吋/1,580元)，整體造型是以栩栩如生的粉嫩玫瑰花代表著對媽咪的愛，也象徵母親如花綻放的愛，以濃郁的起司蛋糕為主體，乳酪的綿密口感加上底層酥脆餅乾，搭配野莓醬的酸甜果香，酸甜交織的好滋味讓人幸福感爆棚。「冰紛莓一刻」覆盆莓開心果冰淇淋蛋糕，7吋/1,980元，覆盆莓冰淇淋入口後微酸微甜滋味，與開心果冰淇淋的濃郁口感，層次堆疊交織出豐郁果香，外型染上氣質酒紅鏡面晶瑩光亮，並以巧克力製作出緞帶交疊的視覺效果，象徵送給媽咪的甜蜜禮物。

台北遠東香格里拉「週末豪．享．玩俱樂部」住房專案，雙人入住即享免費升等一級房型、翌日豐盛早餐，更可免費參加五感體驗或美味發現系列課程，還可獲得價值3,000元飯店禮券。