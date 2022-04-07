國民黨高雄市長人選難產，高雄市議會黨團北上勸進前高雄市副市長李四川參選，但李四川軟性拒絕，強調「我是拿鐵鎚的，不懂政治，也沒有意願」。國民黨高雄市議員黃紹庭表示，李四川被公認是高雄「最強母雞」人選，李是否出馬的關鍵，在於黨中央是否能給李最大的誠意與溫暖，以及能不能感動對方。

黃紹庭接受香港媒體《中評社》訪問時表示，李四川確實是大家公認這屆高雄最強的母雞人選，「川伯」出馬的關鍵在於黨中央的誠意與溫暖越高，李出馬的機會才會越大。

李四川日前則表示，他已到私人企業工作，去年也跟國民黨主席朱立倫表達，自己不會再參與政治、選舉，「我這個拿鐵鎚的，不懂政治，也不會選舉」。

黃紹庭指出，台南、高雄這兩都，都是國民黨艱困選區，黨中央跟地方黨部都要更積極、更用心才行。李四川擔任過新北市、高雄市副市長，政績很好，人和更沒問題，尤其工程背景造就他的理性專業，被公認是高雄最強的母雞人選，但如何讓這隻母雞願意出來帶領小雞，這又回到黨中央能否給予李四川最大的誠意與溫暖，以及能不能感動對方。

黃紹庭也認為，高雄選民並非鐵板一塊，歷屆高雄市長不全然是高雄人，關鍵在於願不願意在地經營、能不能感動高雄選民，「沒有強不強的母雞，只有團不團結的國民黨」，他希望黨中央盡快找出人選，讓藍營團結，這是國民黨必須努力的地方。