IKEA餐廳經常高朋滿座，平價美味的瑞典美食深受歡迎，其中豬肋排是人氣菜色，不過一名女網友到IKEA用餐，見隔壁一名男子用不太好看的吃相啃肋排，之後才發現，原來男子是將肉剝下給女友吃，自己啃骨頭，如此甜蜜場景，卻讓女網友飛奔回家哭，原來她才剛失戀。

一名女網友在Dcard發文表示，在ikea用餐，旁邊坐一對情侶，男生剛坐下來就開始啃他肋排，女生則是先吃菜。原PO心想這男生怎麼吃相不太好看，之後赫然發現，女生盤裡都是男生剝下來的肉，而男生自己啃骨頭。

原PO大嘆「突然很羨慕女生碗裡剩下的肉，和他們的相處，不知道什麼時候可以遇到這樣，默默不語卻懂對方的人……羨慕死」。最後原PO更自曝，之所以會有這麼深的感觸，是因為自己剛失戀，要趕快回家哭了。

不少網友安慰：「失戀還給人曬成這樣，幫你QQ」、「失戀才能清楚自己適合怎麼樣的對象喔（拍拍）」、「真羨慕啊 原波觀察力也很好呢 會找到適合的人的」、「真的很貼心欸，男友吃魚吃蝦喝魚湯，吃飯吃一半都會在碗裡發現撥好的蝦跟挑好刺的魚肉，第一次被這樣對待整個暖到咪咪冒冒」

不過也有人覺得：「我有看錯嗎，你在羨慕別人用嘴巴咬下的肋排，你想吃？」、「這就是你期待的愛情？單方面的付出早晚完蛋啦」、「有些事情或細節是習慣，不一定是愛……只能說因為妳失戀，缺愛中，看什麼都覺得羨慕，那個⋯我是不會羨慕人家嘴巴啃下來的肉啦」。