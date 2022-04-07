本土確診案例近日爆增，疫情指揮中心公布確診人數的同時，也公布輕/重症比例，總統蔡英文在臉書上的說法，已成為國人研判政府是要「清零？」或「與病毒共存？」，星展集團資深經濟學家馬鐵英7日表示，台灣確診人數的變化和新加坡、韓國比較像，以台灣加強劑疫苗的施打率達50％，比較接近新加坡的水準。

馬鐵英指出，新加坡已採取「與病毒共存」措施，力求經濟回到正常化，同時也為民眾進行心理建設，以資訊透明公開降低社會的恐慌情緒，台灣可以借鏡類似作法，先行社會的觀念正常化，邁向與病共存，最終經濟、整體才會回到正常化。

星展銀行7日舉辦2022年第二季經濟展望線上記者會，人在新加坡的馬鐵英透過視訊會議進行簡報，分享星展集團對2022年第二季經濟前景看法。她說，已注意到台灣本土確診人數在上升，然而台灣接受加強劑疫苗接種的人口比例，3月底已達50％，與1月份Omicron開始向亞洲傳播時新加坡和南韓的接種水準相似，且高於香港。估計以目前的接種速度，5月底加強劑疫苗覆蓋率有望達到70％，這對建立疫情保護網十分重要。

馬鐵英表示，確診數快速上升，隨之社會恐慌情緒會浮現，為防止可能接連發生的醫療、隔離混亂，疫苗接種提高是降低病毒感染的重要作法，現在可視為是單一市場改採與病毒共存措施的重要一步，官方應讓相關資訊公開，打消社會對病毒的疑慮，亦要為民眾進行心理建設，要對確診者有包容心，新加坡一直在這樣做，台灣若能具備類似作法，社會的觀念會逐步回到正常化，服務業的營運和就業將有正常化的機會，「邁向與病共存，台灣經濟最終才能真正回到正常化！」