星座運勢網站「星座巫師」分析，摩羯座、處女座、雙魚座的女人談戀愛往往會陷入苦戀，非常辛苦，單身反而更輕鬆快樂，能全心全意享受生活，每天都無憂無慮。

▍1.摩羯座

摩羯女從小到大都很有衝勁，追求不斷地進步，出社會後對事業有很強的野心，無法忍受原地踏步，會耗費許多時間、精力在追求權力和地位，如果在此時談戀愛，難免會讓她們分心，甚至會使職場上的發展受到侷限。因此摩羯女年輕時單身反而能自由自在追求自己想要的生活，過得非常快樂，等到事業穩定後再開始尋找穩定交往的對象，更能享受愛情的美好。

▍2.處女座

處女女自我要求很高，談戀愛後也希望伴侶也能跟著自己一起成長，會花很多心力為了對方操心，但往往會造成對方反彈，覺得她們管太多，完全是吃力不討好，不但無法讓感情增溫，還會讓戀人心生不滿。處女女單身時反而會過得比較快樂，能依照自己的心意來安排生活，規劃未來的藍圖，無論工作或生活都更隨心所欲，不需受到另一個人的牽連。

▍3.雙魚座

雙魚女很重視戀愛，憧憬浪漫的戀情，但是談戀愛時很容易失去理智，被愛沖昏頭，她們的世界會完全繞著戀人旋轉，對方能輕而易舉操控她們的決定，如果遇到渣男，她們還會催眠自己對方沒那麼壞，甚至會燃起她們的聖母心，想要讓對方變好，活得非常辛苦。單身的雙魚女其實非常聰明，充滿創意，工作表現亮眼，跟每個人都相處愉快，周遭充滿幸運，活得更快樂。