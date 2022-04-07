文英基金會捐贈市府1億4000萬元建圖書館，盧秀燕在捐贈儀式致謝表示，為善最樂、閱讀最好。（陳淑芬攝）

台中市文英基金會捐贈台中市府1億4000萬元，在北屯區興建「文英溪東圖書館」，該圖書館總樓地板面積約660坪，規劃在今年底前開工，預計2024年中旬興建完成。。台中市長盧秀燕今天在捐贈儀式感謝基金會投入公共圖書資源，「公私協力」為溪東地區興建第1座圖書館。

新建公共圖書館「文英溪東圖書館」規劃興建在北屯區文中小7用地、廍子國小旁，經成為北屯區第4座、溪東地區第1座圖書館。捐建儀式由盧秀燕與文英基金會代表林玫卿律師簽約。

「為善最樂、閱讀最好！」盧秀燕表示，北屯區近年人口快速成長，已近30萬人，是中市人口數最多的行政區，目前北屯區已有3間圖書館，但都聚集在溪西地區，溪東地區仍未有圖書館，市府與民間企業攜手打造幸福閱讀城市，透過「公私協力」合作模式，興建「文英溪東圖書館」。

盧秀燕表示，「文英溪東圖書館」總樓地板面積約660坪，規劃親子、青少年及樂齡等閱讀區，完工啟用後可嘉惠廍子國小學童及當地居民。

盧秀燕指出，全市目前有46間圖書館及7部行動圖書車，她全力支持圖書館購置新書與電子書購，預算從5000萬元倍增至1億元，中市去年電子書借閱成長達174％，再度蟬聯教育部110年「整體閱讀力表現績優城市」，希望持續增設閱讀場館，厚植市民閱讀力、提升國際競爭力。