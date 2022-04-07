《我們的藍調時光》主要講述李炳憲及申敏兒、車勝元及李姃垠、金宇彬及韓志玟3對戀人的故事。（Netflix提供）

《我們的藍調時光》編劇盧熙京親曝把申敏兒、金宇彬這對真實情侶檔「拆散」的原因。（Netflix提供）

韓劇《我們的藍調時光》由李炳憲、申敏兒、車勝元、李姃垠、韓志旼、金宇彬、嚴正化主演，今（7日）在首爾舉辦新戲記者會，主要講述李秉憲及申敏兒、車勝元及李姃垠、金宇彬及韓志玟3對戀人的故事。申敏兒與金宇彬同台演出的消息曝光後便引起熱議，2人今雖同場，但似乎是不想模糊焦點，拍照和座位都刻意隔了好幾個人，編劇也親曝把這對真實情侶檔「拆散」的原因：「感覺要他們演情侶應該就不會答應了，所以在選角時就有說會跟其他人配對，希望能諒解，2位也都很爽快地說『沒關係，願意演出』，且他們都是很棒的演員，所以沒什麼好擔心的。」

李炳憲與申敏兒在劇中飾演的「李東昔」與「閔宣亞」，17歲那年因為誤會沒有在一起，成年後在首爾重逢但就只是當好朋友，閔宣亞嫁給別人並生了小孩，但因罹患憂鬱症且失去小孩扶養權而重回濟州島，讓一直怨恨閔的李既擔心又再次愛上對方。該劇是他們的第3度合作，李炳憲與崔智友主演的韓劇《美麗的日子》就是申敏兒的出道作，2人當時因飾演兄妹而結緣，之後在電影《不悔》中則是李炳憲飾演暗戀申敏兒的角色，這次首度扮演戀人，皆表示之前合作時就有許多互動，所以這次默契非常好，對詮釋角色很有幫助。李炳憲也大讚女方演技相當有深度，申敏兒則嘴甜喊「覺得李炳憲變得更帥了」，不過因為正牌男友金宇彬也在現場，李炳憲趕緊裝傻回應「我不知道欸」，讓現場眾人笑翻。

另外，申敏兒也首度挑戰演媽媽，她形容自己飾演的「閔宣亞」是停留在痛苦中的人物，比起飾演母親所帶來的壓力，她覺得角色的變化與克服困難的過程更難，但很奇特的是她可以理解宣亞的心情，所以這也是當初願意接演的原因。

第二對組合是由車勝元、李姃垠飾演的「崔漢修」與「鄭恩喜」，鄭恩喜與高中時期的美男初戀崔漢修時隔20年再次重逢，當崔漢修透露自己即將與妻子離婚後，鄭恩喜很快就發現自己愛上了對方，但同時也聽說男方可能是為了女兒的學費而接近自己因此內心百感交集。在現實生活中同樣也是人父的車勝元對角色有很多共鳴，不過他也搞笑表示這次的演出陣容太強大，自己一開始不相信是真的，笑稱自己拍完超幸福。李姃垠在劇中除了跟車勝元有段揪心的感情，也與閨蜜嚴正化有許多交心的互動。

第三對組合是由韓志旼、金宇彬飾演的「李英玉」和「朴定俊」。海女李英玉和船長朴定俊正在祕密交往中，但隨著男方求婚之後發生了翻天覆地的變化。韓志旼直爽表示首次演單元劇，有這麼多大咖陪伴壓力比較小很開心，也因第一次演海女而吃足苦頭，又由於穿脫淺水衣很困難，自己現在對海女都相當佩服。而該劇是金宇彬抗癌成功後，時隔6年的戲劇復出作，他透露回歸心情：「非常緊張，雖然之前已在綜藝節目《偶然成為社長2》和廣告中露面，但這次是帶著正式的作品久違地和大家打招呼，當然感謝的心情更多一些，覺得既開心又幸福。」而劇中飾演船長的他，拍攝時因暈船十分痛苦，「吃暈船藥也無法緩解，只能看著大海調整呼吸，像冥想一樣，內心就會靜下來，頭暈症狀也會跟著消失」。

該劇是《沒關係，是愛情啊》、《我親愛的朋友們》王牌編劇盧熙京以溫暖又充滿活力的濟州島五日市集、村莊爲背景，並採單元劇形式描述以三對主角為主交織而成的朋友、鄰居、家庭關係，以及他們在各自人生舞臺上所發展出來的故事。被問到拍戲現場有什麼有趣的花絮時，韓志旼忍不住抱怨自家公司老闆李炳憲，她透露因為全劇都在濟州島拍攝，等戲的空檔期間也只能留在當地，再加上是以單元劇的方式拍攝，演員們其實很難得會聚在一起，所以大家在自己沒戲時都會去互相「探班」，某次輪到自己和金宇彬上戲，李炳憲先是提早到現場跟他們說「好好演啊」，之後就一直近距離觀看2人演戲，害自己壓力大到頻NG。嚴正化也笑著曝，因為拍戲現場有市集場景就趁空檔到處逛逛，沒想到卻被工作人員嫌棄擋路大喊借過，讓自己哭笑不得。

《我們的藍調時光》9日起，每周六、日晚上10點在Netflix與韓國同日更新最新一集。