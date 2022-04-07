5月母親節即將來臨，家電業者提前一個月搶攻4月商機。來自美國的惠而浦提前一個月推出2022年「惠而浦寵愛母親」百貨櫃點優惠活動，消費滿額即可獲贈實用好禮；而全國電子也響應台北節能季，祭出下殺6折起的超殺破盤價，以及最高1萬元的優惠回饋搶攻消費者荷包。

從4月1日開始，到指定百貨櫃點購買惠而浦全系列產品，消費滿額即贈送三款指定好禮，最優惠可以獲贈的「清翁惠而浦水過濾無線吸塵器」；另外在新品預購享好禮的部分，凡在指定百貨櫃點預購惠而浦W Collection系列15/17公斤大容量滾筒洗脫烘洗衣機，即可獲得鑄鐵琺瑯鍋或萬用涼被等實用好禮。

惠而浦提前一個月推出2022年「惠而浦寵愛母親」百貨櫃點優惠活動，消費滿額即可獲贈實用好禮。（圖／業者提供）

從4月1日起至5月31日止，至指定百貨櫃點，選購惠而浦系列商品，就可以獲得最多萬元的好禮。雖然距離母親節還有一個多月，但先買先享受，趕快帶媽媽來指定櫃點挑選，幫天天辛苦的母親，圓一個「當年的夢想」。

此外，全國電子邀請消費者這個週末4月9日至4月10日至全國電子公益店門市參與生活X家電市集一起感受「揪居家」3C家電質感生活，同時也響應台北節能季，節能新生活，減碳購起來，全國電子破盤特惠4月8日正式起跑，超殺破盤下殺6折起，正是入手節能家電的最佳時機，購買電腦最高回饋25%，再享銀行最高回饋1萬元；此外更加碼推出加一元多一件，超值商品只在全國電子才有。