「台灣賽車教父」廖老大（本名廖志賢）之前被發現有個超正女兒，曾一度引發各界熱議；除此之外，他還有克紹其裘的兒子「廖洋」。廖洋才10歲就發現自己和爸爸一樣有賽車魂，16歲就正式進入賽車場成為職業選手；如今即將滿21歲的廖洋，最近也被發現他有個漂亮女友；但沒想到近日有人質疑女方整形，對此，這位正妹本人也親上火線澄清，說自己鼻基底凹陷、有內眥贅皮：「誰會整形整成這樣？」

之前在廖老大開直播時，有請坐在後方的美女幫忙賣T恤，當美女口罩拿下來的瞬間，超仙模樣一秒迷倒大票網友，但不清楚她真實身份究竟為何，她還一度被誤認成廖老大的女兒，或被猜是「打龜號」車手郭國信的女兒；這時廖老大開口了：「妳就跟他講你是誰嘛」，美女才開釋真相：「我是廖洋女朋友」；雖然這位仙氣妹子已經名花有主，但不少網友仍希望能獲得大正妹的IG。

沒想到當她知名度上升後，卻有部分網友質疑她的美貌「動過手腳」；對此，她本人透過限時動態澄清說：「沒有整形，完全沒有，連雷射都沒打過，覺得假的可能因為我化妝技術很差，別亂講了顯得很沒腦，我面部平整度本來就不高，重度鼻炎所以黑眼圈，鼻基底凹陷什麼的我都有，到底誰會整形整成這樣？我也不拜金，沒必要說我愛錢哈，你不能因為一個人家裡有錢，就說人只愛他的錢，謝謝大家的關心，但希望不要造謠還假裝自己很懂了」。

廖洋女友澄清沒有整形。（圖／取自廖洋女友IG）

廖洋女友強調，鼻子是天生的，「也沒有開過眼頭，那個叫內眥贅皮才會看起來比較深，真覺得我整形可以去看我以前的貼文，都是高中的照片啊。我現在也才19歲，高中的時候16歲照片也有，總不能說我未成年就跑去整形吧，那我真的沒話講。我是覺得還好啦，我不在意酸民的言論，但我媽媽看了很生氣也很不開心，所以不要再讓她一直看到攻擊我整形的言論啦～就已經說我沒做過醫美了」，以此回擊酸民臆測。