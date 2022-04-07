澳洲政府批准了汰除魚叉飛彈的計畫，將要向挪威康斯伯格防衛航太集團(Kongsberg Defence & Aerospac)購買新一代的NSM飛彈。

防衛部落格(Defense Blog)報導，澳洲政府編列35億美元的總預算，加速採購新一代的反艦飛彈，以提升澳洲皇家海軍水面艦隊的打擊能力，而他們所選定的採購目標是「海軍打擊飛彈」 (Naval Strike Missile)，簡稱NSM。

目前澳洲軍艦普遍採用美製RGM-84魚叉反艦飛彈(Harpoon Missile)，雖然魚叉飛彈享有大名，但畢竟已是問世超過40年的上一代產物，在匿蹤能力與射程上都弱於新一代的武器。而NSM飛彈有更長的射程與匿蹤能力。澳洲海軍表示NSM飛彈將可大幅增強澳洲海軍的海上打擊能力，打擊範圍擴大了一倍有餘。

政府新聞稿稱，NSM與先前宣布要購買的戰斧巡弋導彈相結合，將是性能互補的最佳組合。

美國海軍也開始陸續採用NSM飛彈，取代老化的魚叉，已安裝在自由級與獨立級濱海作戰艦上，正在製作中的星座級(Constellation-class frigate)也計畫以NSM飛彈作為主力反艦武器。