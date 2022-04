中美晶(5483)7日公告,自2022年1月12日~4月7日斥資新台幣3.76億元,以每股平均100.47元,取得砷化鎵晶圓代工大廠宏捷科(8086)約374.4萬股,中美晶累積持有宏捷科4,874.4萬股,持股比例由22.53%增至24.8%。

中美晶兩年前跨入化合物半導體領域,在2020年8月斥資34.965億元參與宏捷科私募案;當時宏捷科發行私募普通股4,500萬股,私募價格77.7元。中美晶持有增資後股權達22.53%,躍升為宏捷科第一大股東,中美晶當時即指出,會依雙方緊密度做調整,不排除增加持股。

2020年底,宏捷科召開股東臨時會,進行董事補選,中美晶董事長徐秀蘭取得一席董事,宏捷科表示,這將強化公司董事會結構,帶入中美晶集團的企業管理方式,增加管理效能。

宏捷科表示,和中美晶在氮化鎵(GaN)的合作有GaN on SiC(碳化矽基氮化鎵)、GaN on Si(矽基氮化鎵)、GaN on Sapphire(藍寶石基板)等。目前宏捷科針對5G客戶的要求進行改善,隨稼動率下滑至45~50%,空出來的產能得轉為研發,期能將製程定下來,目標在2023年下半年小量量產。