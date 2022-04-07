中美晶（5483）7日公告，自2022年1月12日～4月7日斥資新台幣3.76億元，以每股平均100.47元，取得砷化鎵晶圓代工大廠宏捷科（8086）約374.4萬股，中美晶累積持有宏捷科4,874.4萬股，持股比例由22.53％增至24.8％。

中美晶兩年前跨入化合物半導體領域，在2020年8月斥資34.965億元參與宏捷科私募案；當時宏捷科發行私募普通股4,500萬股，私募價格77.7元。中美晶持有增資後股權達22.53％，躍升為宏捷科第一大股東，中美晶當時即指出，會依雙方緊密度做調整，不排除增加持股。

2020年底，宏捷科召開股東臨時會，進行董事補選，中美晶董事長徐秀蘭取得一席董事，宏捷科表示，這將強化公司董事會結構，帶入中美晶集團的企業管理方式，增加管理效能。

宏捷科表示，和中美晶在氮化鎵（GaN）的合作有GaN on SiC（碳化矽基氮化鎵）、GaN on Si（矽基氮化鎵）、GaN on Sapphire（藍寶石基板）等。目前宏捷科針對5G客戶的要求進行改善，隨稼動率下滑至45～50％，空出來的產能得轉為研發，期能將製程定下來，目標在2023年下半年小量量產。