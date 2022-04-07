直播》廖老大與南霸天專訪吐8.72秒電爆杰尼龜內幕 感念一路相挺

廖老大PO失物招領，內行人一眼看到上面的封條。（截自臉書賽車教父-廖老大）

廖老大（廖志賢）昨（6日）在台中港風車大道進行「打龜號」0至400公尺加速實測，現場擠滿大批粉絲吶喊加油，估計有上萬人。不過今天廖老大在臉書貼出一則「失物招領」，表示在風車大道撿到一個錢包，請包包主人致電聯繫。有內行網友一看照片，指出包包上的貼紙是群創光電的封條貼紙，指出應該是相關行業廠商。

廖老大今（7日）在臉書貼出一個錢包照片，並發文：「昨日於風車大道有拾獲錢包乙個，遺失此錢包的民眾，再麻煩致電04-23501234#88」。

不少網友回應：「佛」、「佛心」、「台灣真的好，如果在香港遺失，錢包早已消失了，美好台灣加油」、「要謝謝撿到的人，現在人有的不敢撿，防人之心不可無但是不要忘了為善助人為快樂之本，像老大說的一善抵三災」、「來認領送廖老大簽名照一張」。

另有眼尖網友指出：「上面有群創的封貼」、「上面的貼紙是群創光電的封條貼紙，應該是相關行業廠商」。還有人搞笑說：「打過去結果都是找岳父」。

昨上午10點未到，中市海線風車大道沿路已站滿人山人海的粉絲，廖老大斥資500萬元改裝的「打龜號」在現場進行裝備檢查後，職業賽車手郭國信坐上駕駛座，瞬間踩足油門，奔馳在400公尺長的風車大道，順利抵達終點；約莫半小時，第2趟接著起跑抵達。廖老大出面宣布「打龜號」8.72秒打破「杰尼龜」8.93秒，並大喊「台灣有快車」，粉絲歡呼聲不絕於耳。

最後3次實測成績分別是8.91、8.72、8.78秒，廖老大表示，最快8.72秒成功打破「杰尼龜」8.93秒紀錄，雖然沒破亞洲紀錄8.62秒，請大家再給2個月時間，他要讓全亞洲人知道「台灣汽車工業很強、沒輸過任何人，不要再說台灣沒快車，台灣人很堅強、很團結」。