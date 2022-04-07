雲豹能源（6869）長期投入地方公益活動，積極發揮企業社會責任精神，這回以實際行動支持台南偏鄉小學。發言人張建偉出席文山國小百週年校慶，代表雲豹能源獲頒公益貢獻獎，現場與台南市長黃偉哲以及文山傑出校友故宮博物院院長吳密察等貴賓，與全校26位師生們共襄盛舉，祝福文山國小一百周年生日快樂。

從文山國小校長手中獲頒公益貢獻獎，張建偉說，雲豹能源長年以來致力以綠色行動深耕地方發展，從基層推廣再生能源的腳步從未停歇！我們從北到南，從都市到深入各個偏鄉角落，投入地方公益活動，希望以從心扎根方式讓在地師生們了解雲豹能源，以再生能源的推廣及建設，為地方帶來更多的契機。

文山國小設校於1922年，是台南市北門區第三所百年小學，校史悠久並培育出不少傑出人才，因學校鄰近沿海地帶，近年發展成為多元適性的教育場域，將當地農漁養殖與漁電共生融入教材。張建偉表示，雲豹能源與文山國小牽起的善緣，也是因為集團旗下恩富資本在台南市北門區，打造全台最大123.08MW漁電共生案，即將在今年底完工，這更是工作團隊歷時三年多，耕耘地方並且與地主漁民進行多次協調，才得以催生出台灣最大規模的漁電共生計畫！因此，雲豹能源能以公益行動回饋地方，不只促進地方發展，也讓在地學生從小就接觸環保綠能議題，從環境中學習了解「用行動愛地球」的重要性。

而張建偉也受邀為2022年TED X Linkou年會的專題演講者，分享雲豹能源近年推廣公益行動的心路歷程。今年以「守護初心，讓愛生生不息」為主題，宣傳企業全力實行ESG的決心。