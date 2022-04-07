為了發出現金股利，壽險公司「向錢衝」。金管會7日透露，已有二家壽險公司申請發放現金股利。據了解，第一家是國泰人壽申請發放239億元現金股利，第二家是台灣人壽，約申請46億多元的現金股利，同時有約八家壽險公司仍在準備，10家公司爭取今年發出500～600億元以上的現金股利。

22家壽險公司2021年合計稅後獲利近3,636億元，除了中華郵政壽險部及安達人壽因業績造成帳上虧損，一定不能申請配發現金股利外，另有七家壽險公司帳上仍有累計虧損或金融資產有未實現損失，亦不能配現金股利外，其餘公司必須在提足相關準備金後，檢視未來接軌IFRS17的自我管理方案及增資計畫，如果還有現金，才能來申請配現金股利。

目前已知如國泰人壽、台灣人壽已送件申請，要發放現金股利，另外如富邦人壽、南山人壽、中國人壽、遠雄人壽、保誠人壽、安聯人壽、合庫人壽、康健人壽都在準備及評估要送審的文件與計畫，10家公司合計去年稅後賺逾3,408億元，業者分析，各家都以申請配發20％現金股利為目標，即最多將申請近682億元的現金股利，若降到15％亦有511億元，可望是壽險史上發出最多現金股利的一年。

中信金控已宣布今年要配發1.25元的現金股利，估計要發出243.7億元的現金，其中，中信銀已宣布要上繳124億元現金股利，就看另一子公司台灣人壽能上繳多少，可減輕金控財務操作的壓力，台壽去年稅後獲利231億元，若以20％估算，應可上繳逾46億元。