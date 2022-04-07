PLATTS報導，反應成本壓縮利差空間、旺季需求逐步增溫，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價在廠商挺價氛圍下，穩步走堅墊高。其中，HDPE、LLDPE聯袂彈升30美元，LDPE上漲20美元；PVC、EVA、ABS及PS因需求增溫、上游SM上漲支撐，持平走堅；PP則下滑15美元。

分析師認為，油價波動趨緩，石化上游原料乙烯、丙烯漲勢暫歇，而石化中間原料伴隨旺季需求逐步發酵，利差承壓情況有望改善、提振。以當前利差條件來看，仍PVC、EVA相對勝出，ABS、PS跌勢也有趨緩走堅跡象。台塑（1301）、華夏（1305）、台聚（1304）、亞聚（1308）及台化（1326）、國喬（1312）為追蹤標的。

受新冠疫情影響需求不暢及市場對後期政策調整預期加強，大陸PVC近期走勢平穩，而印度等需求良好，對PVC存在一定剛需利基。

廠商表示，由於物流運輸受限，大陸電石出現結構性供應不足情況，部分企業受原料供應不足的影響，生產受限。4月PVC計劃停車及檢修裝置增加，不排除仍有部分裝置可能計劃檢修，整體開工及產量或將下降。

大陸目前疫情對PVC下游消費產生干擾，因管控區物流運輸受限，下游企業貨源運輸不暢，企業被迫降低負荷，開工負荷在五成到七成。若疫情管控持續，PVC下游企業庫存補充受到抑制，一旦疫情緩解，可能會出現一波補貨需求。

此外，大陸SM已新增投產有煙台萬華65萬噸PO/SM裝置；鎮利化學二期62萬噸；山東利華益72萬噸。洛陽石化12萬噸7月底中交，天津大沽45萬噸推遲。

受整體供應面比較平穩，SN價格出現一定程度挺價效益，沒有跟隨國際油價下跌步伐出現殺跌走勢，預計短線區間震盪為主，有利下游ABS、PS成本支撐。