華藝附小愛心園遊會義賣所得助弱勢。（校方提供）

中華藝校附小日前在兒童節透過捐贈義賣等活動，引導孩子們關注社會弱勢族群，校長吳梅嵩說，對待孩子的天賦，就好比看待一粒種子，給它一點水，它便知道陽光在哪裡，讓學生們透過多元的情境學習，能成為學習的主人。

兒童節當天各班布置小市集攤位，不論是「愛心小舖」、「愛心市集」均能顯示孩子主動並樂於將自己的愛心分享。4年級學生邱蔚萱說，她很認真地賣出了很多東西，因為所有義賣所得將捐獻給紅十字育幼院，這樣可以幫助很多需要幫助的人。

3年級學生朱博駿表示，在課堂影片中看到弱勢族群的孩子，才知道自己在這麼美好生活的同時，有人過著那麼辛苦，自己相當感謝和珍惜現在所擁有的，也希望能力有餘時可以盡力關懷困難的人。

華藝附小指出，愛心園遊會以走出課堂關心現實世界。在世界化的當下，孩子們能具備同理及包容的品德，並能落實公益，實現素養教育中的「共好」精神。