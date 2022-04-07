台灣近年來因防疫成果和半導體產業發展，屢次登上國際媒體版面，競爭力不容小覷，就有男網友好奇，台灣雖然小，但有很多特定項目相當厲害，好奇「台灣有什麼冷門的世界第一？」掀起網友熱議，其中最多人讚賞的，就是運動項目「巧固球」。

一名男網友在PTT八卦板發文表示，台灣雖然只是個海島小國，但有許多特定項目表現突出，甚至厲害到排名世界第一，好奇「台灣還有什麼冷門的世界第一，是很少人知道的嗎？」

貼文一出，不少網友紛紛給出答案，「房價快要有機會一拚了」、「車禍死亡率是已開發國家最高」、「人行道機車車流量」、「詐騙呀，世界都要跟台灣看齊」、「宅男女神世界第一多」、「宮廟密度世界第一，三步一壇五步一廟」。也有網友認真回覆，「世界第一最不會喝酒，台灣近一半的人有無法代謝酒精的基因，這個無法代謝酒精的基因比例世界第一」。

而其中最多人提及的，就是運動項目「巧固球」，「巧固球世界第一」、「萬年答案巧固球」、「冷門就巧固球啊！全世界都還要看台灣臉色」、「巧固球，強到沒對手」、「合球跟巧固球，我們可是世界強權」、「認真回巧固球，之前印尼朋友跟我講才知道」。

根據中華奧林匹克委員會介紹，巧固球是一項互不侵犯身體的球類運動，由於球撞到球網的聲音類似法文的「tchouk」，因此被命名為Tchoukball，中文音譯為「巧固球」。台灣巧固球創立41年以來屢創佳績，現任國際巧固球總會（FITB）會長也是由台灣人黃進成擔任。