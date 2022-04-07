上海新冠疫情擴散，襲擊了被認為是最脆弱的養老院，近日傳出上海最大的養老機構東海養老院爆發群聚感染，有超過20名院內老人死亡，死者家屬拒絕醫院將死者遺體進行火化，並要求院方查明這些老人死因是否與新冠疫情有關。

據《華爾街日報》報導，數個家庭成員對大陸媒體表示，最近幾週上海東海老年護理醫院至少有 20 名患者死亡，家屬多次拒絕院方火化這些死去老人遺體的提議，並要求查明近期死亡病例是否跟新冠病毒有關。

一位死者家屬馬華（Ma Hua，音譯）對媒體表示，她與家人們對82歲的父親馬憲生（Ma Xiansheng，音譯）上週四突然死亡的消息感到十分震驚。先前他們從來沒有被醫院告知父親處於危急狀態，因此「不能接受這個事實」。

報導說，東海老年護理醫院沒有公開評論或確認任何院內死亡案例，不過在寫給一些家庭的慰問信中，醫院對疫情和他們的損失「表示歉意」。

讓人起疑的是，上海市政府自3月中旬以來，沒有報告任何養老院爆發重大疫情或死亡的消息。直到4月2日，陸媒《第六音》（Sixth Tone）和《財新網》報導了東海養老院的情況，但報導在不到2小時內就被屏蔽。

網上流傳上海東海老年護理醫院工作人員曝光院內感染內幕。（圖／網路）

《財新網》報導說，根據網絡上的截圖，上海附近的2個火葬場已經從東海養老院接收了十幾具屍體。其中一名護工說，一名老人去世時「走得很不體面，直接黃袋子一套，寫上名字就拉走了」。

此外，目前緊鄰東海養老院南部的空地上，正在建造臨時隔離收治點（方艙醫院），已建完的箱式房間有200多間。

報導指出，東海養老院是上海市最大的老年人護理中心，有1800張床位。該醫院的護工表示，他們最近看到了幾具屍體，至少有100名病人的核酸檢測結果呈陽性。

與此同時，媒體也傳出另一家養老院上海同康醫院出現疫情。這是一家私營機構，可容納1000多名病人。至少有一名老年患者在該院死亡，但無法確定其死亡是否與新冠疫情有關。

報導說，上海總共有400萬65歲以上的老人，在新冠疫情快速擴散的同時，很多家屬都擔心這些老人們的處境。