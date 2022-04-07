大S（徐熙媛）和汪小菲離婚後，前婆婆張蘭仍照常直播帶貨，並時不時回答大S一家的問題，今(7日)是她64歲生日，她也開心炫孫子送愛心給她的影片，但直接曝光孫子正面模樣的舉動，也遭網友酸消費孫子。

張蘭直播被問到孫子近況，她也要求不要叫「孫子」，因為聽起來雙方有很大疏離感，希望大家改口叫「小箖箖」，隨後她開心展示手機裡的影片，原來是孫子對她說「生日快樂，我愛妳喔」，還比了一個愛心，旁邊一個女性聲音問他「這什麼呀？給奶奶比這什麼呀？」他也童言童語甜回是愛心。

張蘭曝光孫子正面照，引起爭議。(圖／取自微博)

短短一段影片，讓張蘭露出開心又思念的神情，看得出來她十分想念孫子，不過一向很保護兒女隱私的大S，鮮少讓孩子正臉曝光，因此張蘭直接在直播炫孫子的舉動，讓網友都非常驚訝，直言這樣會惹怒大S吧。

「這樣曝光孫子照片，不應該吧」、「大S本來保護得這麼好，都沒有讓兒子近況曝光耶」、「一點都不考慮小孩子，為了錢連孩子都可以不顧」、「沒有經過大S同意，她會生氣吧」，引起熱議。