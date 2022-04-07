超市龍頭全聯今年第一檔全店印花換購活動將自15日展開為期四個月換購，全聯強調，自2015年推出以來總計12檔累計發行印花超過21億張，去年首度推出數位印花，回響更比紙本增2倍，且平均每檔創造出至少10億商機，估今年首檔線上線下同步換購有望推升業績較去年同期一成成長。

全聯表示，除首次換購德國百年精品SIEGWERK琺瑯不鏽鋼廚具外，更再次邀請到蔡依林擔任印花活動代言人，全店單筆每滿200元贈印花1枚，集滿印花就能以市價15折起換購，入手門檻亦創史上新低。

為讓消費者更快入手SIEGWERK廚具，「PXGo!全聯線上購」搶先8日起開集，消費滿400元印花雙倍送，使用PX Pay付款首筆可加贈10枚，且「印花轉贈」及「請支援印花」功能持續，換購商品還能用1,200或1,600福利點限量加價換購。

全聯自2015年執行印花換購以來，從每年1檔到每年2～3檔，至2022年邁入第13檔活動，亦發現前12檔印花活動累計已發出超過21億張貼紙，以高度換算下來相當於10萬棟101大樓，其中去年搭配Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋首推出的數位印花，派發占比逾6成、為紙本印花貼紙2倍，回兌占比高達7成，顯示使用數位印花的顧客參與率更高，換購數量前3名商品均為實用的不鏽鋼保鮮盒組、中華炒鍋、圓深煎鍋等。

全聯內部數據統計，過往推出的12檔集印花換購活動，共已換出超過1,200萬件商品、總換購金額突破115億元，換算下來平均每檔可創造約10億元業績，其中最受歡迎的商品就是鍋具，已換購超過275萬件，其次為刀具累計換購逾220萬件佳績，第三為小家電則有100萬件。