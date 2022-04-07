雲門舞集藝術總監鄭宗龍最新舞作《霞》將在15日起到全台展開巡演，7日在新北市淡水雲門劇場舉行彩排，曝光精彩片段。（張鎧乙攝）

雲門舞集藝術總監鄭宗龍最新舞作《霞》將在15日起到全台展開巡演，7日在新北市淡水雲門劇場舉行彩排，曝光精彩片段。（張鎧乙攝）

雲門舞集藝術總監鄭宗龍最新舞作《霞》將在15日起到全台展開巡演，7日在新北市淡水雲門劇場舉行彩排，曝光精彩片段。（張鎧乙攝）

雲門舞集藝術總監鄭宗龍最新舞作《霞》將在15日起到全台展開巡演，7日在新北市淡水雲門劇場舉行彩排，曝光精彩片段。（張鎧乙攝

雲門舞集藝術總監鄭宗龍最新舞作《霞》將在15日起到全台展開巡演，7日在新北市淡水雲門劇場舉行彩排，曝光精彩片段。（張鎧乙攝）

雲門舞集藝術總監鄭宗龍最新舞作《霞》將在15日起到全台展開巡演，7日在新北市淡水雲門劇場舉行彩排，曝光精彩片段。（張鎧乙攝）

雲門舞集藝術總監鄭宗龍新作《霞》4月將在國家戲劇院首演，相較於先前作品從編舞者的起心動念發展，鄭宗龍表示《霞》的前置發想，則多從舞者共同的討論、激盪開始，由他們共同繪圖、練舞，舞者們的故事成為《霞》的素材原型，將這些差異化的素材放置到舞台投影上，布幕與舞者的身體疊映，此外，日本音樂家清水靖晃（Shimizu Yasuaki）以薩克斯風演出改編的巴赫《無伴奏大提琴組曲》，則成為《霞》的骨架，鄭宗龍希望聲音的概念不再只是背景化，而是連發出聲響的位置都有其安排，以聲音創建空間的立體感，進而以視覺迴盪內心的幽谷，此次雲門舞集首度嘗試兩組舞者以相同的音樂、在相同的影像架構之下，編了兩組不同的內容，讓舞者表演出兩套不同的舞碼。若到時候選擇觀看不同舞者演出，將會像是看了兩支舞作。

《霞》將於4月15日到17日在台北國家兩廳院國家戲劇院演出，4月30日到5月1日在台中國家歌劇院大劇院，5月7日到8日在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院演出。