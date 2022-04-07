據觀察者網報導，開拓藥業6日公布了新冠口服藥「普克魯胺」治療輕中症、非住院新冠患者三期臨床試驗的關鍵數據結果，結果表明，「普克魯胺」可有效降低輕中症新冠患者的住院／死亡率，並改善相關症狀。受此影響，開拓藥業股價當天從13.9港元上漲到28.5港元，漲幅超過100％。

根據開拓藥業6日公布的試驗結果，服藥超過7天的受試者保住院／死亡數為0，相應保護率達到100％，對伴有高風險因素（肥胖、糖尿病、高血壓等）的中高齡（50和60歲以上）受試者保護率同樣達到100％。

結果還顯示，在給藥的第3天到28天，「普克魯胺」能顯著持續降低新冠病毒載量。並且，「普克魯胺」可以有效改善新冠肺炎的部分相關症狀，如發熱、氣短、咳嗽。

「普克魯胺」第三期臨床試驗於今年2月3日完成最後一名受試者末次訪視，共有733名受試者，其中727名來自美國，所有受試者首次出現新冠症狀不超過五天，治療週期為持續給藥14天。

整個試驗過程中，不良事件發生率分別為對照組7.9％及普克魯胺組9.6％，其中大部分為輕度，最常見的不良事件為眩暈（對照組及普克魯胺組均為1.1％），其餘任何一種不良事件發生率均﹤1％。研究中未發生任何嚴重不良事件。

開拓藥業董事長童友之表示，「普克魯胺」在多個臨床試驗被證明其對新冠感染的整個週期均有很好的治療療效和安全性，將積極推進向中國、美國及其他國家和地區的國家藥物監督機構申請緊急用藥EUA許可。

蘇州開拓藥業股份有限公司成立於2009年，2020年在香港聯合交易所掛牌上市。