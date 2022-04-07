雖然珠三角3月底爆發疫情，影響周邊企業近一週的生產與出貨，不過聯寶公布3月營收仍以4,583萬元創三年來同期新高，營收月增率為19.22％、年增9.49％，第一季營收為1.41億元，年增14.63％。

聯寶表示，儘管3月東莞廠因配合中國當地政府防疫措施要求，實行為期7天的封閉式管理而影響部分訂單，但受惠於主要網通廠客戶在料況供應穩定後，加大對聯寶各款磁性元件的拉貨力道，配合調整進出貨時間下，帶動聯寶3月營收達到4,583萬元，且遞出月增、年增，續改寫近三年同期新高的重要關鍵。

展望上半年，聯寶表示維持審慎樂觀，謹慎面對中國疫情、國際局勢的風險，隨著主要網通客戶在5G FWA、5G O-RAN、光纖寬頻升級、有線數據機等需求帶動，加上供應鏈料況維持健康水位，客戶對磁性元件的備貨力道讓聯寶的訂單能見度佳，也有機會帶動今年營運成長。