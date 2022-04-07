澳洲統計局（ABS）7日公布最新數據顯示，2月季調後的貿易盈餘較1月下滑43.3億澳元至74.65億澳元，低於分析師預期的120億澳元。澳洲2月貿易盈餘大幅縮減，原因在於出口大致持平，但該月進口較上個月成長12％，包括加工工業零件與燃料等進口皆暴增。