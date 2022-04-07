工業零件與燃料進口暴增 澳洲2月貿易盈餘銳減 21:022022/04/07 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲統計局（ABS）7日公布最新數據顯示，2月季調後的貿易盈餘較1月下滑43.3億澳元至74.65億澳元，低於分析師預期的120億澳元。澳洲2月貿易盈餘大幅縮減，原因在於出口大致持平，但該月進口較上個月成長12％，包括加工工業零件與燃料等進口皆暴增。 降低對旅遊業依賴 西班牙砸110億歐元發展晶片業 專家傳真－企業不可不知 碳費與碳關稅 #進口 #貿易盈餘 #億澳 #工業 #暴增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄羅斯遭制裁 陸天然氣進口商遭爆尋求低價採購液化天然氣 09:432022/04/05 兩岸 大陸國企被爆 低價採購俄液化天然氣 04:102022/04/06 國際大事 《國際產業》不甩歐盟了 匈牙利準備以盧布支付天然氣 14:402022/04/07 財經 《國際金融》無視制裁威脅 俄股上漲、盧布持穩 17:392022/04/06 財經 輸銀 引領企業搶攻非洲商機 04:102022/04/07 產業特刊 併購助拳，單月營收倍增 貿聯 3月營運攀峰 04:102022/04/07 證券．權證 節能減碳大調查 約9成青少年不知台灣能源大量依賴進口 12:482022/04/07 生活 不演了!匈牙利開歐盟第一槍 將使用盧布購買俄天然氣 11:112022/04/07 國際 《國際產業》歐盟擬禁俄媒 歐洲另尋進口國 12:392022/04/07 財經 一周暴增1459例！全場超冷靜 網：這數字增加才恐怖 15:162022/04/07 生活 加強施壓莫斯科 紐西蘭對俄國進口產品課35％關稅 14:142022/04/06 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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