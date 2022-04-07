圓點奈米（6797）繼去年EPS以27 .01元蟬聯生技獲利王寶座後，受惠新冠病毒急速擴散，自結3月份合併營收也以2.86億元，交出月成長51％、年增11.06％佳績；為乘勝追擊，總經理簡建興表示，已於4月推出新款病毒核酸萃取試劑套組，初始訂單已達兩百萬人份，預期後續訂單持續攀升，今年營運樂觀。

累計1-3月合併營收達7.45億元的圓點，3月份核酸試劑出貨量達770萬人份，延續高成長態勢。公司持續開發新產品，本月推出新款病毒核酸萃取試劑套組，此試劑搭配圓點奈米獨家專利之渦流式自動核酸萃取儀器，僅約15分鐘即可完成近100個檢體萃取，相較市場類似產品，新款套組萃取時間僅需三分之一，大幅提升效率。

此外，新套組不但可用於常見的鼻咽拭子檢體萃取，更可應用於唾液與尿液檢體，提高採檢應用性。

簡建興表示，新款病毒核酸萃取試劑套組已取得歐盟體外診斷試劑認證(CE-IVD)，用於西班牙、巴基斯坦、波蘭、比荷盧聯盟、多明尼加、哥倫比亞、祕魯、阿拉伯聯合大公國、越南、泰國等多國，推出至今市場反應熱烈，初始訂單已達兩百萬人份，預期後續訂單持續攀升。

除了有效掌握新冠疫情商機外，圓點在其他應用領域也表現亮眼，以科學研究市場(RUO)為例，已於特定國家，如法國、印度、摩洛哥、保加利亞等國，取得實質成果。目前圓點客戶已遍及全球80餘國，為後疫情時代拓及各種應用領域市場，奠定了成長動能基礎，後勢可期。