Smith & Wollensky Taipei集團旗下高空景觀海鮮餐廳「Sea To Sky–Seafood & Bar」迎來新任行政主廚羅偉洲（William Lo），將過去在台北君悅酒店寶艾西餐廳掌廚多年累積的好手藝帶進餐廳，並迎合台灣人飲食偏好，在即日起推出更豐富選項的完整菜單，使得「Sea To Sky – Seafood & Bar」不僅有首次亮相的正式午間及晚間套餐，更備齊午餐、下午茶、晚餐、吧台宵夜等多段餐期的餐點。

「我想做客人在家不會做的菜。」擅長歐陸及法式料理手法的羅偉洲在Sea To Sky端出的料理大多都費時又費工，降低取代性，每天餐廳牆上的黑板上也都寫下不同的隱藏版料理供饕客點購，不僅天天提供不同的魚種，還會有主廚嚴選的新鮮好食材，讓賓客在餐廳用餐時能更感到特別又新鮮直送的感覺。

羅偉洲以「海洋航行」為主題打造全新系列菜單。（何書青攝）

新廚上任後的首波全新系列菜單以「海洋航行」為主題，運用鮮嫩美味的多國海鮮，設計出980元起的午間套餐、2280元起的晚間套餐、單點菜單、下午茶、酒吧輕食。William運用最擅長的法式手法，為前菜及主菜加入法式經典元素及日式細膩風格，善於運用大量海鮮做變化。

Sea To Sky新任行政主廚羅偉洲（William Lo）。（Sea To Sky提供）

全新前菜有酸甜清爽的「新鮮鰤魚薄片、山椒柑橘醬料」、結合肥美鴨肝及鮮甜海膽的「奢華迷你日本馬糞海膽鴨肝丼」、引人食慾的「青檸風味生蝦塔塔」、「西西里風季節生魚片」、法式經典「炙煎鴨肝、燴洋蔥、鹹蛋香甜脆片」。

Sea To Sky的全新雙人下午茶「高空蠔茶盤與日光甜點集」。（何書青攝）

主餐融合多國料理風貌與手法，概念緊扣「航行」主題，帶賓客透過舌尖來趟悠遊多國的航海旅程。海鮮料理及肉類主餐多達15種品項，包含擁有源自北美傳統印地安烤法的「杉木燻烤全魚」、將東南亞叻沙風味結合法式手法與台灣食材的「南洋風味法式煎海鱸菲力」、西班牙「霸王紅蝦烤飯」、美式豪邁「火烤海鮮盤及經典綜合海陸」等。

全新系列的前菜引人食慾，其中結合奢華食材的「奢華迷你日本馬糞海膽鴨肝丼」風味相當鮮甜。（何書青攝）

此外，Sea To Sky更推出奢華豪氣十足的大份量料理「金箔美國和牛戰斧牛排40oz」，適合三五好友一起大快朵頤；愛牛饕客也可點購另道「日本炭香A5等級和牛」，品嘗以蘋果木燻製、軟嫩豐腴的熊本和牛。「海洋航行」全新菜單即日起不分平假日推出「全新午間及晚間套餐與單點菜單」、下午茶「高空蠔茶盤（雙人午茶組）」、高空夜景酒吧提供全新的「酒吧輕食」。

「西班牙霸王紅蝦烤飯」使用被譽為海蝦之王的珍貴西班牙紅蝦，蝦膏香濃媲美龍蝦，蝦肉鮮甜Q彈程度更勝龍蝦。（何書青攝）

限量供應的「奢華金箔美國和牛戰斧牛排40oz」霸氣吸睛又美味，適合與三五好友一起分享。（何書青攝）

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Sea To Sky坐擁47樓的高空景致，即日起午餐、下午茶、晚餐、宵夜時段都能用餐。（何書青攝）

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