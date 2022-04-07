保養步驟可以很複雜，也可以很簡單，從前導液、化妝水開始，一直到安瓶、精華液、乳液、眼霜、乳霜，中間某些步驟或許可以視膚況省略，不過無論如何絕對少不了最後一個鎖水步驟。德國AB、資生堂國際櫃、IPSA、KIEHL'S契爾氏、StriVectin皺效奇蹟的乳霜幫肌膚做好最後一個步驟，不讓保養前功盡棄，持續使用養出逆齡美肌。

▍1.德國AB極致修復舒緩乳霜

「德國AB藍霜」一抹修復肌膚，澎彈水嫩超有感，摸得到的飽滿度，看得到的淡紋澎彈，深受台灣消費者喜愛。今年初夏德國AB隆重推出藍霜的升級修護版「極致修復舒緩霜」，將極效舒緩的活性成分與TFC8® 技術完美結合，即時緩解肌膚不適、修復皮膚表層屏障，更達到強效潤澤、舒緩乾燥、釋放飽受壓力肌膚的效果，快速讓全臉重返光澤柔嫩健康狀態，透出飽滿的水光感。

德國AB極致修復舒緩乳霜。（圖／品牌提供）

▍2.資生堂國際櫃激能量超導循環保濕霜

資生堂國際櫃推出保養新品「激能量超導循環保濕霜」，暱稱為「爆水小紅霜」，運用獨家頂尖超導循環科技，結合3重超導複合玻尿酸與百草之王人參根精萃，有助於解決肌膚乾澀問題。

資生堂國際櫃激能量超導循環保濕霜，推薦與資生堂小紅瓶一起使用。（圖／品牌提供）

全新「爆水小紅霜」做為早晚保養的最後一道手續，輕薄滑順的慕絲質地不悶、不油厚，超導滲透力，一抹臉蛋超爆水，同時還能享受森林浴的氣息溫柔擁抱，檸檬、玫瑰、麝香、黑胡椒與粉紅胡椒相互調和，打造出柔和乾淨的嗅覺體驗，在解決肌膚乾燥問題的同時，讓保養儀式成為一段靜謐沉浸的舒適時光。

▍3.IPSA激嫩霜

好評不斷的IPSA激嫩霜是許多死忠鐵粉的保養固定班底，完美承襲流金水的各種優點與精華成分，一罐就能長效補水密封鎖水，讓肌膚不只水潤更激嫩。獨家運用親膚防禦膜科技，為肌膚打造出一層極致貼膚的超薄膜，在乳液步驟後使用能瞬間密鎖肌底所有精華成分，保養封存不流失。

IPSA激嫩霜。（圖／品牌提供）

IPSA激嫩霜。（圖／品牌提供）

▍4.KIEHL'S植萃藍鑽修護雲朵霜

全新KIEHL'S契爾氏植萃藍鑽修護雲朵霜透過獨家的萃取技術，將珍稀植物所萃取出的精純激萃搭配高濃度神級修護成份Omega 3&6，將天然成份注入輕盈的雲朵霜之中。首創雲朵般輕盈質地，獨家技術包裹住最高濃度的修護成份，長效滋潤不黏膩，不只穩定、透亮，更要澎潤光滑。

KIEHL'S植萃藍鑽修護雲朵霜。（圖／品牌提供）

▍5.StriVectin皺效奇蹟皺效緊緻繃繃臉霜

「皺效緊緻繃繃臉霜」富含彈力二胜肽，讓肌膚彈力升級，感受緊緻拉提；結合擁有良好抗氧化效果的百里香微脂精華，澎彈肌膚同時煥發透亮光澤；其中更添加為單醣成分的醣脂質，能快速被肌膚吸收、維持健康留住水分，並防止膠原蛋白產生醣化反應，達到深度保濕、緊緻回彈。協同獨家專利NIA-114TM胜肽活化科技，在強化肌膚屏障同時強化珍貴成分作用，使肌膚更有彈性，展露自信微笑曲線。