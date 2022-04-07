Vpon威朋7日正式在台發布Wee Global Data Marketplace數據交易平台，以建立安全、可信賴的數據交易平台，提供數據傳輸、數據分析及數據可視化等功能及服務。Vpon威朋創辦人暨執行長吳詣泓表示，數位轉型、數據掌握先機等觀念在近2、3年快速增長，數據經濟成長力道強勁，威朋推出Wee Global Data Marketplace，積極洽談數據供應方，同時也提供數據需求方完整的服務，期望將供應方和需求方串聯在一起。目前Wee Global Data Marketplace陸續於日本及台灣兩地上市，也持續積極開拓香港及東南亞等其他亞洲地區的數據夥伴

Wee Global Data Marketplace透過嚴格的數據審核機制，包含數據蒐集的邏輯、維度，以確保數據夥伴之數據價值及可信度。於去年底先在日本上市，獲得大阪觀光局、日本旅客鐵道JR集團旗下Jeki等都道府縣行政機關及組織的合作與支持，而台灣Wee Global Data Marketplace目前也有許多優秀數據合作夥伴加入，產業類別涵蓋金融、經濟、消費分析、天氣、交通、電力數據等。

目前威朋台灣Wee Global Data Marketplace的數據合作夥伴包括如Visa公司、Macro Micro財經M平方、麻布數據科技、天氣風險管理開發有限公司、NextDrive 聯齊科技、景翊科技，以及Open Data聯盟、DTA社團法人數位經濟暨產業發展協會、國立中正大學人工智慧與永續發展研究中心等。

Vpon威朋表示，將持續開發多元領域、具指標性的數據夥伴，目標協助超過百間的數據需求方及數據供應夥伴透過Wee Global Data Marketplace進行合作、交易。

自蘋果及Google宣布調整廣告追蹤政策後，用戶個資隱私意識抬頭、第三方數據取得不易，Vpon威朋目標打造公平數據交易平台，創立Wee Global Data Marketplace，提供一個安全可靠的數據交易環境，將供應方和需求方串聯在一起。目前陸續於日本及台灣兩地上市，也持續積極開拓香港及東南亞等其他亞洲地區的數據夥伴，透過Wee Global Data Marketplace，為真正擁有數據需求的企業、組織解決在科技時代下運營、行銷、決策所遇到的各項痛點。