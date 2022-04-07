近日國內新冠肺炎確診人數持續增加，這個月有全中運全國身障運及羽球全國團體賽、職籃等體育賽事，主辦、承辦單位都對防疫小心翼翼，攸關學生運動員升學權益、將於4月16日開幕的全中運，昨天也確定閉門進行。

教育部體育署學校體育組科長林秀卿表示，2022花蓮全中運明天（8日）開始部份項目，花蓮縣政府已經正式公告採閉門賽，開幕典禮、晚會、晚宴及活動都暫停，「掌握的訊息是，所有工作人員防疫計畫都報請核准也請執委會落實，目前確定新北有27位選手受到影響、桃園有3名，後續因為新冠肺炎疫情影響無法出賽的選手，大會也會發給參賽證明，作為升學申請時的依據。」

至於羽球全團賽，遵照中央流行疫情指揮中心規範，會要求羽球協會落實防疫，並根據地方政府規定配合執行，而近期也有傳出選手出國比賽回國落地後採檢陽性，但經過再次檢驗又呈現陰性，對於選手出國參賽，體育署競技運動組副組長戴琬琳指出，選手出、返國防疫都有一套規範，賽前會提醒準備好出國期間的防疫物資，辦理行前教育宣導，也有緊急聯繫窗口，比賽期間會有隨行防護員，每天記錄球員身體狀況，有染疫情形訊息會回報群組。

此外，體育署都會和由國訓中心密切聯繫，國訓中心、外館都會協助掌握選手身心健康狀況，隨時更新、公告，返國後和地方政府衛生局掌握隔離院所資訊，每日關心狀況、提供協助和關懷，目前代表隊若要出國參賽，都會要求提交計畫報告，主要是如世錦賽、亞錦賽等正式錦標賽的成人組賽事為主要參賽重點，以及爭取世界排名、不參加會影響資格的賽事，協會要先經過選訓會議討論，再將報告送至體育署，署裡會召開會議審查，審查賽事重要性、主辦國防疫措施如何、代表隊準備的措施，來決定同不同意參賽。