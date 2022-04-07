近日陸媒報導，北京、江蘇及遼寧等地染疫者與韓國服飾店員有關聯，甚至指稱於韓國進口服裝及其包裝袋表面檢出核酸陽性，「不排除因接觸進口物品感染的可能」。韓國外交部官員批評該類言論欠缺思慮，不利雙邊關係發展。

韓聯社報導，針對大陸官媒近日報導稱本土部分地區新冠疫情與自韓進口服裝有關，韓國外交部一名官員7日表示，個別媒體不從大局出發看問題，發佈欠缺考慮的言論，這對發展中韓關係不利。

該官員表示，最近中國不僅針對韓產服裝，實際上對所有進口產品加大防疫和檢疫力度。韓國向中國中央、地方政府及有關媒體就此提出意見，並傳達韓方關切，呼籲中方避免類似問題再次發生。該官員還表示，中方對唯有韓產服裝被列為加強檢疫對象有失偏頗表示認同。

《環球時報》英文版4日報導稱，北京朝陽區新增的8例新冠病例與自韓國進口服裝有關。《健康時報》報導，遼寧大連、江蘇常熟等三地出現的新冠病例與韓國服裝有關。韓國專家指出，中國的相關主張並不科學，也不屬實。