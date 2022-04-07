《阮三个3》最後一集舉辦「阮三鐵人趣味賽」。（公視提供）

最後因颱風攪局取消活動，讓楊貴媚不捨落淚。（公視提供）

公視《阮三个3》由楊貴媚帶領主廚施名帥、小幫手温貞菱與林柏宏共同主持，本周五將播出本季最後1集，為了舉辦「阮三鐵人趣味賽」，朱芷瑩、馬力歐、李玉璽、鍾欣凌等人驚喜現身支援，活動當天卻遇到颱風來攪局，讓楊貴媚不甘心當場落淚。

馬力歐接到謝章穎的電話邀請參與節目錄影，一登場就自稱是「國際巨星」，沒想到人才剛到立刻被大家拉進練習兩人三腳，一結束就向謝章穎開玩笑怒吼：「你叫我來這裡幹甚麼！」訪問時不忘向工作團隊抱怨，「怎麼一開始就錄啊？怎麼沒有先休息一下啊？你們為什麼要玩這麼硬呢」。

楊貴媚詢問馬力歐平時是否有做水上活動，馬力歐自曝：「以前算過命有說，我命中忌水，所以都盡量避免水上活動。」難得嚴肅的態度，卻沒人相信。而他一聽到隔天的鐵人賽可能會在颱風天騎車，立馬又激動喊：「待在家裡看節目不是很好嗎！神經病，誰大颱風天出去騎腳踏車的！」惹得眾人狂笑。

眾人為找人參加比賽而大傷腦筋，温貞菱打電話給李玉璽，他毫不猶豫一口答應馬上飛來台東支援。在活動前2天，朱芷瑩驚喜現身民宿，讓毫不知情的男友施名帥嚇得目瞪口呆，「我每天收工以後都還花1個小時在跟她通電話，完全沒有察覺她會來參加；當下先是驚喜，但馬上就變成驚嚇，因為這一切不可能是臨時起意安排的。」

對此，朱芷瑩開心表示：「其實我是從他正式開拍前就已經確定要來參與，真的是騙足他一個多月，過程中很煎熬，我好幾度在跟他通電話的時候，差點脫口詢問民宿有沒有洗髮精、沐浴乳等生活用品。」林柏宏讚朱芷瑩不虧是真正的影后。

為舉辦「阮三鐵人趣味賽」，楊貴媚事前特地拜會台東成功鎮鎮長，不料活動當天巧遇颱風攪局。鍾欣凌受邀來當活動主持人，見温貞菱在雨中仍不放棄試騎腳踏車，風勢強勁到終點的充氣拱門都無法立起，最後大家決議取消活動，楊貴媚不捨當場忍不住落淚。《阮三个3》最後1集將於明（8日）晚9點在公視播出。