中天主播譚若誼很寵愛毛小孩多多。（中天新聞提供）

中天YT《毛球烏托邦》是以萌寵為主題的新頻道，有鑑毛小孩不僅是寵物，更是許多人眼中的「家人」，所以頻道內容會有許多萌寵影音及知識性資訊，貼切符合現代人需求。像中天主播鄭亦真養了流浪狗小花，每天最開心的事就是抱牠，「每次我煩牠太久，牠就會一臉『好了，可以了』的表情，不過我知道牠應該是很愛我的。」

鄭亦真與小花的緣分頗戲劇性，某年寒冬，小花流浪到她家門口，牠就賴著不走，「我爸怕小花著涼，就讓她上樓睡一晚，一睡就睡了10年」。因？小花是流浪狗，緊戒心強，只要有人靠近，牠就會狂吠，連鄭亦真都被嚇了好幾回，她為讓小花有安全感，即使差點被咬，都耐心安撫，終於突破狗狗心防。

被問與小花的日常相處，鄭亦真就有分享不完的事：「牠其實是很宅的狗狗，不喜歡玩球、下雨天不出門、天黑不出門。」就連地位排序，也讓鄭亦真吃醋，「其實小花選的是我爸，我在牠的心中，地位很後面，而且我要摸牠還要看時間，如果吵到牠睡覺還會吼我」。但依舊不減鄭亦真對牠的寵愛。

中天主播譚若誼則養貴賓狗多多，曾聽說貴賓狗的智商是狗界排名第2，她一開始原本有點懷疑，直到有陣子她把狗送去學校訓練，還學了跳圈圈，結果回到家後，牠竟然假裝不會，才真的覺得貴賓狗有「高智商」，她還自豪地分享多多的聰明事蹟，「有次我在燒開水不小心睡著，結果牠跑來叫我要提醒水開了。」

養了寵物也讓譚若誼覺得有伴，之前從美國搬回台灣，家人與朋友都不在身邊，遇見多多後一路到現在也有15年之久。現在牠年紀大了，視力不太好，也沒辦法蹦蹦跳跳，讓譚若誼其實很害怕哪天多多就會離開，所以每天上班前就會先抱牠，回家第一件事也是喊牠名字，在她心裡就跟家人一樣。更多萌寵影音鎖定《毛球烏托邦》YT頻道https：／／www.youtube.com／channel／UCqU5mtjVB4qwGqY1-K0CMQA 。