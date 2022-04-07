韓國不老男神李準基睽違2年主演新劇《Again My Life》改編自同名長篇小說，他在劇中飾演慘遭殺害的熱血檢察官「金熙宇」，將帶著前世的記憶重生，審判絕對之惡。Kakao Entertainment Taiwan今（7日）釋出網漫與戲劇同步海報，除了李準基外，還包括金智恩、車珠英、鄭尚勳等主演群，皆高度還原原著角色。

原著作者李海涅 表示：「李準基完美還原了我想像中的金熙宇！希望粉絲在小說、網漫及電視劇中，都能感受到不同的樂趣。」負責網漫改編的作者道經也說：「製作網漫時，在腦海中對照角色浮現的真人演員，幾乎都被選入了，非常令人驚訝！」連負責繪製網漫的宣容珉也直呼，主角金熙宇和李準基的相似度極高，在畫劇照時也嚇一跳。Kakao Entertainment也指出，開始製作戲劇的消息傳出後，韓國原著小說與網漫觀看數也增加了近20倍。

《Again My Life》講述為了復仇而獲得第二次人生的熱血檢察官金熙宇（李準基飾），帶著前世的記憶回到了18歲的膽小鬼時期，重新變成高中生的他，利用前世得知的未來事件，開始為制裁惡勢力作準備。「比惡魔更過分的怪物才能抓到惡魔。」他能成功制裁惡人嗎？原著網漫明（8日）在台灣 KAKAO WEBTOON開始連載，戲劇也同天在friDay影音，每週五、六晚間10 點半與韓國同日更新。