有「林口王」封號的亞昕（5213）集團董事長姚連地今（7）日南下台中參加14期「亞昕一沐」開工動土典禮。面對政府祭出一波波打房政策，姚連地拉高聲量指出，「政府多年來推出奢侈稅、實價登錄、兩稅合一等政策之後，房價有打下來嗎？沒有，只有越打越高」，開發商也不希望房價無理上漲，因為房價漲、土地也跟著上漲，在營建成本持續暴漲下，開發商每年平均獲利率其實不到3％，「開發商不是暴利集團」，但所有人卻將房價高漲的茅頭指向開發商。

姚連地認為，房價漲太高、漲太快，對於國家社會都不是好事，政府要抑制房價，首先該思考如何控制「原料」、也就是土地價格，「地價一直漲，房價怎麼可能不漲，就像麵粉都漲了，麵包怎麼可能便宜的道理一樣」，現階段養地者，買地等著增值，賣地只需負擔土增稅跟地價稅，卻可賺到中間差價；反觀開發商只是加工業，從購地推案到完工入帳平均長達5年，花了5、6年時間蓋房子卻只賺12％，他再次強調「開發商真的不是暴利集團」！

面對政府有意禁止預售屋換約，姚連地說，看了新政策只能搖頭，先不管是否違憲，「根本違反自由市場機制，是不明智的做法」，而且，「全台灣的買賣業，唯獨建築業的合約書需要地方政府審閱」！他說，開發商很樂意協助政府打炒房，但任何政策都需要配套措施，但政府總是抓不到重點。不過，亞昕集團無畏打房，今年全台推案量上看250億元，台中推案量約占2成，且聚焦在北屯14期重劃區，將一口氣推出總銷約50億元的雙建案。其中，總銷約18億元的「亞昕一沐」，主打2～3房小豪宅，鎖定剛性購屋買盤，目前預約客戶超過百組，今日舉辦開工動土典禮，預計4月底正式開賣！

姚連地表示，亞昕2022年除了台中14期將推出雙建案之外，還包括新莊副都心「亞昕森中央」及林口「昕銀座」兩大建案，均於3月中旬動工，總銷分別達110億元、50億元，目前市場反應熱絡，今年還有台北敦化南路「亞昕敦南」案將進場，總銷40億元。

亞昕集團看準台中房市發展，2020年搶先設立台中分公司，2021年在14期美和段推出台中首發案「亞昕一緒」，總銷約12億元，打響14期推案前哨戰，短期內締造銷售佳績。

亞昕趁勝追擊、2022年第二季續推14期「洲際段」崇德19路與崇德10路二段、豐樂5街推出預售案「亞昕一沐」，產品規劃2-3房小豪宅，總銷約18億元；第四季預計在「仁平段」河北二街與梅川東路口，推出亞昕在14期的第三個預售案，目前正在申請建照，產品規劃純3房約40坪，總銷約30億元。

亞昕集團手握台中土地庫存逾4,000坪，預計整體推案量可達200億元以上，台中規劃每年推出1至2個新建案。亞昕近年將事業版圖由林口延伸至桃園、苗栗、台中，尤其看好台中人口紅利、學區與生活機能豐足、交通便利、百貨商場及基礎建設持續蓬勃發展等優勢，近期斥資7.13億元取得台中北屯區1,045坪土地。