網路人氣辣模周荀（DenKa）外型甜美，擁有32F傲人上圍，擔任電玩實況主及發表cosplay照片闖出知名度，過去因曬出掀衣露南半球的辣照，替女攝影師好友祝壽而被網友封為「南半球女王」。周荀昨(6日)穿性感洋裝被媽媽唸太暴露，她被一激之下乾脆連內衣都脫了，性感度爆表讓網友噴鼻血；今(7日)她又被說長得像韓劇《社內相親》女主角，笑虧自己已經過了看總裁系列的年紀，謙稱女主角金世正比她正多了。

周荀昨日下午曬出她去公園野餐的美照，剛過生日的她心情極好，身穿藍色洋裝外搭紅邊白衣，露出的F級UU深溝兼具陽光與性感，還將她的白灰色愛犬一把抱入懷裡；先前她曾因為關狗進籠被網友出征，但近來氣色甚佳似乎陰霾全掃，網友笑虧：「表情真多~~~我說狗的部份」。

當天晚間她又PO出幾張居家美照，身上穿的應該是同一件洋裝，脫掉外衣後雪白肌膚更是一覽無遺，她寫道：「媽媽說這件裙子太暴露了，不能露這麼多。所以我就把內衣脫掉，平了看起來就沒這麼露惹ㄅ（不要激怒貧乳們」；但F級好身材哪那麼容易「平坦」，猜測是她自己搞笑P圖掉了。

網友讚：「可是其實這種平掉的狀態才是最性感的！誰懂我！」、「話說那個腿呢」、「只要是殿下都愛」、「不會，穿上去，超可愛的女人味！」、「殿下好厲害 明明就很大 卻有辦法遮住」、「史上最機智」、「可愛才是王道」、「應該是用修圖才沒那麼露吧XD」、「果然是殿下會作的選擇」，「殿下」是粉絲們對她的暱稱。

周荀今(7)日很快又在臉書發新梗：「很多朋友和我說社內相親看到我，所以我今天就打開來看。欸，那個。我覺得我自己已經過了看總裁系列的年紀了。還有我覺得沒有很像吧XDDD女主角正多了啊哈哈哈哈哈哈哈」；她穿著橘色熱褲搭黑色性感內衣，一樣用手及角度讓自己的UU「不明顯」；很謙虛但仍被粉絲大讚：「還真不是我一個人這樣想耶，一直覺得有莫名神似感」、「ㄟ！真的有像耶！」、「被女角騙到+1」，高呼「殿下最正」。